Se completó parcialmente este miércoles, tras seis días de actividad consecutivos, la sexta fecha de la Copa de la Liga 2024 y cuatro clubes lideran las tabla de posiciones de los dos grupos: River Plate, Argentinos Juniors y Vélez en el A y Godoy Cruz en el B.

En la primera zona el Millonario se impuso a Gimnasia de La Plata 3 a 1, el Bicho a Rosario Central por el mismo resultado y el Fortín a Instituto de Córdoba 1 a 0 y llegaron a las 22 unidades. El gran perdedor de la jornada fue Independiente porque cedió 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, se cayó de la cima y quedó sexto con 18 unidades. Por encima está Barracas Central con 19 producto de su alegría 1 a 0 vs. Huracán. La Gloria, con 17 tantos, también pelea por entrar a los cuartos de final.

River le ganó a Gimnasia de La Plata y sigue en lo más alto del grupo A LA NACION/Manuel Cortina

En el grupo B hay dos cotejos a concluir. El primero es la visita del líder, el Tomba, a San Lorenzo por la novena jornada. El duelo se programó para este miércoles pero se pospuso un día por la alerta meteorológica que rige en la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de lo ocurra en ese cotejo, el conjunto dirigido por Daniel Oldrá manda con 23 puntos y, de ganar en el Nuevo Gasómetro, clasificará a la próxima etapa.

Su nuevo único escolta es Lanús, que superó en Córdoba a Belgrano 1 a 0 y llegó a las 22 unidades. Estudiantes de La Plata está tercero con 18 junto a Newell’s, pero tiene que terminar su cotejo contra Boca el cual se suspendió a los 27 minutos porque el futbolista Javier Altamirano convulsionó en la cancha y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud. El xeneize está sexto con 16 puntos, la misma cantidad que Unión y tiene arriba a Defensa y Justicia, que empardó 1 a 1 con Racing en el Cilindro de Avellanada y complicó seriamente sus posibilidades de continuar en carrera por el título luego de la primera etapa.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Así sigue la Copa de la Liga 2024

El torneo, más allá del encuentro que disputarán este jueves San Lorenzo y Godoy Cruz por la novena fecha, ingresó en un receso por la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que la selección argentina enfrentará a El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos.

La duodécima fecha de la Copa de la Liga 2024 todavía no tiene su programación oficializada. En ambas zonas habrá partidos relevantes en la que está en juego la clasificación a cuartos de final. En la A, por ejemplo, River vistará a Huracán, Independiente recibirá a Atlético Tucumán, Instituto a Argentinos Juniors y Talleres vs. Vélez. En la B, en tanto, jugarán Boca vs. San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Racing, Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata, Lanús vs. Unión y Platense vs. Newell’s.