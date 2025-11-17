Así están los cruces de octavos del torneo Clausura y los equipos que se clasificaron a las copas internacionales

La etapa de grupos del Torneo Clausura está llegando a su fin. Con los tres duelos que se jugaron este lunes se completó el grupo A y se definió buena parte de los cruces de los octavos de final. Boca quedó primero y espera, porque Gimnasia . En caso de darse un resultado, podría haber clásico entre Racing y River en la próxima instancia. Se conocen cinco de los seis clasificados a la Copa Libertadores y están aquellos que sueñan con que se libere algún cupo. Lo mismo con los que disputarán y los que se ilusionan con estar en la Copa Sudamericana.

Los playoffs del Clausura se jugarán a partir del próximo fin de semana y los cruces, al mejor de un solo partido, con localía para el mejor ubicado, serán con el formato del primero de una zona contra el octavo de la opuesta, el segundo contra el séptimo y así sucesivamente. Atención: en caso de empates, se prevé un suplementario de 30 minutos, y de persistir, la definición por penales.

Boca se aseguró el primer lugar de la zona A y espera rival Marcos Brindicci - LA NACION

Tras jugarse tres partidos este lunes, Boca y Unión serán los últimos en enterarse contra quiénes será su rival. Por ahora, irían contra Sarmiento de Junín y Talleres, respectivamente, pero si en el último partido de la fecha que se juega a las 19.30 Gimnasia derrota a Platense, el Lobo desplazará al Verde de los clasificados, subirá al séptimo puesto y jugará contra el Tatengue, y la T será el rival del Xeneize.

River, en tanto, visitará a Racing, en un duelo entre el tercero del grupo A -la academia- y el sexto de la B. ¿Hay posibilidad de otro Superclásico? Sí, aunque recién se jugaría en las semifinales, y en la Bombonera. Otro cruce cuanto menos llamativo será el que animarán Riestra y Barracas Central, en cancha del Malevo.

Así están los cruces en este momento:

Boca (1 A) vs. Sarmiento (8 B) - Por confirmar

Vélez (4 B) vs. Argentinos Juniors (5 A)

Lanús (2 B) vs. Tigre (7 A)

Racing (3 A) vs. River (6 B)

Rosario Central (1 B) vs. Estudiantes (8 A)

Central Córdoba (4 A) vs. San Lorenzo (5 B)

Unión (2 A) vs. Talleres (7 B) - Por confirmar

Riestra (3 B) vs. Barracas Central (6 A)

Racing vs. River se cruzarán en octavos de final LA NACION

Por el momento, los clasificados a la próxima Copa Libertadores son cinco clubes:

Platense (campeón del Torneo Apertura)

Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina)

Rosario Central (1° tabla anual)

Boca (2° tabla anual)

Argentinos Juniors (3° tabla anual)

Vale destacar que el Bicho, por ahora, está disputando el repechaje, si es que no se libera un cupo para el pasaje directo para la Libertadores, con la eventual consagración de Rosario Central o de Boca.

Los que se aseguraron su lugar en la próxima Copa Sudamericana son:

River

Racing

Deportivo Riestra

San Lorenzo

Lanús

Tigre

River que todavía tiene chances de clasificarse a la Libertadores si es campeón de este clausura o se liberan cupos

En este contexto, vale recordar que el Granate todavía debe disputar la final de la actual Sudamericana. Si se consagra campeón, jugará la Libertadores y habilitará un cupo a la próxima Sudamericana para Barracas Central. Detrás del Guapo está Independiente, que necesita una combinación de resultados: Lanús campeón de la Sudamericana, y además, Rosario Central, Boca o Argentinos, ganador del Clausura.

Rosario Central fue el mejor equipo del año en el fútbol argentino Prensa Rosario Central

Los ocho cruces de los octavos de final se jugarían los días sábado, domingo, lunes y martes. Lanús, que terminó segundo en la zona B, jugaría su partido contra Tigre el martes, teniendo en cuenta que el sábado disputará la final de la Copa Sudamericana en Paraguay ante Atlético Mineiro de Brasil.