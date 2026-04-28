Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 16

Se cerró este lunes la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, que no fue la última porque está pendiente la novena -se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino y se disputará el próximo fin de semana-; y se definieron más clasificados a octavos de final, instancia en la que ya estaban Estudiantes de La Plata, Vélez, Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate y Argentinos Juniors: Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Lanús y Rosario Central. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A el Pincha sigue liderando con 28 puntos, tras empatar ante la T como local 0 a 0. El que no aprovechó ese resultado fue el Fortín porque también igualó ante Unión de Santa Fe 2 a 2 en el José Amalfitani y quedó con 27 unidades y en el tercer puesto por detrás del xeneize, que goleó a Defensa y Justicia 4 a 0 y también suma 27 con mejor diferencia de tantos (+12 contra +6).

Boca Juniors goleó a Defensa y Justicia y escaló al segundo puesto del Grupo A del Torneo Apertura Gonzalo Colini - La Nación

Al conjunto de Carlos Tevez la parda le sirvió para seguir cuarto con 25 puntos y, además, meterse en los playoffs. El Granate tampoco ganó sino que igualó frente a Central Córdoba de Santiago del Estero 0 a 0 en la Fortaleza y se sostiene quinto con 23, pero la tranquilidad de saber que seguirá en el torneo.

Quedan tres lugares en octavos para cinco clubes. Los que de momento se están quedando con los boletos son San Lorenzo (22 unidades tras superar a Platense de visitante 1 a 0); Independiente (21 luego de caer con Deportivo Riestra 2 a 0); y el Tatengue. El Halcón (19) e Instituto de Córdoba (18 después de empatar con Newell’s en Rosario 1 a 1) pujarán en la última jornada por quedar entre los ocho mejores.

Ya están eliminados Platense, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, Newell’s y Deportivo Riestra.

En el Grupo B la Lepra mendocina goleó en el clásico a Gimnasia de Mendoza 5 a 1 y se aseguró el primer lugar con 33 puntos. Sus escoltas también sonrieron: el Millonario ante Aldosivi de Mar del Plata 3 a 1 en el estadio Monumental y el Bicho sobre Huracán 2 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó; y pujan por el segundo escalón con 29 cada uno. De momento, los de Eduardo Coudet están por encima de los Nicolás Diez por diferencia de goles (+11 contra +6).

El otro conjunto que jugará octavos es el Canalla gracias a que venció 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto y se mantiene en el cuarto puesto con 27 unidades. Detrás suyo siete elencos pujarán por meterse en los playoffs en la última fecha y de momento lo están logrando Belgrano de Córdoba (23 tantos tras caer frente a Gimnasia de La Plata 1 a 0); el Lobo (23), el Globo (21) y Barracas Central (21 luego de empardar con Racing 1 a 1). Por debajo, y con chances de llegar a los cruces de eliminación directa, están la Academia (20), Tigre (19 luego de ser derrotado por Sarmiento de Junín 1 a 0); y el Verde (19).

Ya están eliminados Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se entrará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

La primera etapa del certamen concluirá con la novena fecha, que se desarrollará el fin de semana del domingo 3 de mayo con un cronograma que se oficializará en las próximas horas. Es la jornada que se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, fueron procesados por evasión fiscal y retención de aportes.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Zona A

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia.

Platense vs. Estudiantes de La Plata.

Vélez vs. Newell’s.

Unión vs. Talleres de Córdoba.

San Lorenzo vs. Independiente.

Central Córdoba vs. Boca Juniors.

Zona B

Barracas Central vs. Banfield.

Rosario Central vs. Tigre.

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.

Racing vs. Huracán.

Belgrano vs. Sarmiento.

Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors.

Lanús vs. Deportivo Riestra.

River vs. Atlético Tucumán.

Interzonal

Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto.

River Plate pelea por el segundo lugar de la zona B del Torneo Apertura 2026 Gonzalo Colini - LA NACION

Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026

(1A) Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central (8B).

vs. Barracas Central (8B). (4B) Rosario Central vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) River Plate vs. Independiente (7A).

vs. Independiente (7A). (3A) Vélez vs. Gimnasia de La Plata (6B).

vs. Gimnasia de La Plata (6B). (1B) Independiente Rivadavia vs. Unión (8A).

vs. Unión (8A). (4A) Talleres vs. Belgrano (5B).

vs. Belgrano (5B). (2A) Boca Juniors vs. Huracán (7B).

vs. Huracán (7B). (3B) Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones temporales en la previa a la última fecha.