Semifinales del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la penúltima instancia de eliminación directa; los ganadores avanzarán a la final del certamen
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Las semifinales del Torneo Apertura 2026 se juegan entre este sábado 16 y el domingo 17 de mayo. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez arbitrará el encuentro entre River y Rosario Central del sábado a las 19.30 en el estadio Monumental. Nazareno Arasa, por su parte, fue el elegido para impartir justicia en el compromiso entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se disputa el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
Días, horarios, TV y árbitros de las semifinales del Torneo Apertura 2026
Sábado 22 de noviembre
19.30: River (2°B) vs. Rosario Central (4°B) - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Laura Fortunato
Domingo 23 de noviembre
17: Argentinos Juniors (3°B) vs. Belgrano (5°B) - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
- Cuarto árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
La final para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.
La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Resultados de la etapa de eliminación directa
Octavos de final
- River 2 (4) - (3) 2 San Lorenzo
- Vélez 0 - 1 Gimnasia de La Plata
- Rosario Central 3 - 1 Independiente
- Estudiantes de La Plata 0 - 1 Racing
- Argentinos Juniors 2 - 0 Lanús
- Boca 2 - 3 Huracán
- Talleres 0 - 1 Belgrano
- Independiente Rivadavia 1 - 2 Unión
Cuartos de final
- River 2 - 0 Gimnasia de La Plata
- Rosario Central 2 - 1 Racing
- Argentinos Juniors 1 - 0 Huracán
- Belgrano 2 - 0 Unión
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