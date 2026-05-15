LA NACION

Semifinales del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la penúltima instancia de eliminación directa; los ganadores avanzarán a la final del certamen

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Nicolás Ramírez es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en la semifinal entre River y Rosario Central
Nicolás Ramírez es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en la semifinal entre River y Rosario CentralManuel Cortina

Las semifinales del Torneo Apertura 2026 se juegan entre este sábado 16 y el domingo 17 de mayo. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez arbitrará el encuentro entre River y Rosario Central del sábado a las 19.30 en el estadio Monumental. Nazareno Arasa, por su parte, fue el elegido para impartir justicia en el compromiso entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se disputa el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

Nazareno Arasa arbitrará la semifinal del Torneo Apertura 2026 entre Argentinos Juniors y Belgrano
Nazareno Arasa arbitrará la semifinal del Torneo Apertura 2026 entre Argentinos Juniors y BelgranoWalter Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de las semifinales del Torneo Apertura 2026

Sábado 22 de noviembre

19.30: River (2°B) vs. Rosario Central (4°B) - ESPN Premium y TNT Sports

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Laura Fortunato

Domingo 23 de noviembre

17: Argentinos Juniors (3°B) vs. Belgrano (5°B) - ESPN Premium y TNT Sports

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
  • Cuarto árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

La final para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

El estadio Mario Alberto Kempes será la sede de la final del Torneo Apertura 2026
El estadio Mario Alberto Kempes será la sede de la final del Torneo Apertura 2026mario sar

La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Resultados de la etapa de eliminación directa

Octavos de final

  • River 2 (4) - (3) 2 San Lorenzo
  • Vélez 0 - 1 Gimnasia de La Plata
  • Rosario Central 3 - 1 Independiente
  • Estudiantes de La Plata 0 - 1 Racing
  • Argentinos Juniors 2 - 0 Lanús
  • Boca 2 - 3 Huracán
  • Talleres 0 - 1 Belgrano
  • Independiente Rivadavia 1 - 2 Unión

Cuartos de final

  • River 2 - 0 Gimnasia de La Plata
  • Rosario Central 2 - 1 Racing
  • Argentinos Juniors 1 - 0 Huracán
  • Belgrano 2 - 0 Unión
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El ranking de los mejores pagos en la MLS estadounidense: cuánto cobra Messi y en dónde se ubica De Paul
    1

    Los salarios de Lionel Messi y Rodrigo de Paul en la MLS y el ranking de los mejores pagos

  2. El enojo de Nacho Fernández con Coudet y la llamativa frase del entrenador para calmar la tensión
    2

    El enojo de Nacho Fernández con Coudet y la llamativa frase del entrenador para calmar la tensión

  3. La lista preliminar de la selección argentina para el Mundial 2026
    3

    La lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026

  4. Cómo ver a la selección argentina en el Mundial: estas son todas las opciones
    4

    Cómo ver a la selección argentina en el Mundial: una por una, estas son todas las opciones