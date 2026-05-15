Semifinales del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Las semifinales del Torneo Apertura 2026 se juegan entre este sábado 16 y el domingo 17 de mayo. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez arbitrará el encuentro entre River y Rosario Central del sábado a las 19.30 en el estadio Monumental. Nazareno Arasa, por su parte, fue el elegido para impartir justicia en el compromiso entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se disputa el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

Nazareno Arasa arbitrará la semifinal del Torneo Apertura 2026 entre Argentinos Juniors y Belgrano Walter Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de las semifinales del Torneo Apertura 2026

Sábado 22 de noviembre

19.30: River (2°B) vs. Rosario Central (4°B) - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 23 de noviembre

17: Argentinos Juniors (3°B) vs. Belgrano (5°B) - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

La final para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

El estadio Mario Alberto Kempes será la sede de la final del Torneo Apertura 2026 mario sar

La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Resultados de la etapa de eliminación directa

Octavos de final

River 2 (4) - (3) 2 San Lorenzo

Vélez 0 - 1 Gimnasia de La Plata

Rosario Central 3 - 1 Independiente

Estudiantes de La Plata 0 - 1 Racing

Argentinos Juniors 2 - 0 Lanús

Boca 2 - 3 Huracán

Talleres 0 - 1 Belgrano

Independiente Rivadavia 1 - 2 Unión

Cuartos de final

River 2 - 0 Gimnasia de La Plata

Rosario Central 2 - 1 Racing

Argentinos Juniors 1 - 0 Huracán

Belgrano 2 - 0 Unión