Así quedó conformada la final del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025, el penúltimo título que otorga la temporada 2025 del fútbol argentino, tiene finalistas y son Racing Club y Estudiantes de La Plata, quienes se impusieron en las semifinales a Boca Juniors y Gimnasia de La Plata, respectivamente, como visitante y dieron un paso más en el objetivo en común de ser campeón.

La Academia dio el gran golpe en la Bombonera y eliminó al xeneize con un tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, quien cortó una larga sequía con un cabezazo en el que le ganó en las alturas a Ayrton Costa. El Pincha, por su parte, se dio el gusto de superar a su clásico rival y en el Bosque con una anotación de Tiago Palacios.

Resultados de las semifinales del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors 0-1 Racing Club.

Gimnasia de La Plata 0-1 Estudiantes de La Plata.

Final del Torneo Clausura 2025

Racing Club vs. Estudiantes de La Plata - Sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La definición, tal se oficializó, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Quien sea campeón disputará una semana después el Trofeo de Campeones vs. Platense, ganador del Apertura, el 20 de diciembre en San Nicolás y se clasificará a la Copa Libertadores 2026 con el cupo de ‘Argentina 2′.

En el caso de que el ganador del certamen sea Racing, liberará el boleto que logró a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual y se favorecerá Independiente, undécimo en la general de la temporada. Si se corona el combinado de Eduardo Domínguez, no se beneficiará ningún club porque el elenco platense fue 15° en la Anual y no accedió a ningún torneo internacional.

Tiago Palacios le dio el triunfo a Estudiantes de La Plata en el clásico vs. Gimnasia Nacho Amiconi

La Academia y el Pincha se enfrentaron dos veces este año porque compartieron el grupo A en los torneo Apertura y Clausura y el fixture los emparejó en la tercera fecha. En el primero, Estudiantes ganó 2 a 0 como local en el estadio Uno con tantos de Santiago Ascacíbar y Gabriel Neves y en el actual campeonato también se impuso, pero en el Cilindro, 1 a 0 con festejo de Guido Carrillo.