Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Champions League 2025-2026

Este miércoles finalizaron los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 y, de esta manera, el cuadro de cuartos ya está definido. Los clasificados a la próxima ronda son: PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Liverpool, Sporting Lisboa y Arsenal. La instancia de los ocho mejores del torneo más importante de Europa a nivel de clubes se llevará a cabo entre el 7 y el 15 de abril. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Los portugueses dejaron en el camino a la gran revelación de esta edición, Bodo/Glimt de Noruega, por 5 a 3 en el resultado global, producto de una derrota 3 a 0 como visitantes y una goleada 5 a 0 como locales. Los Gunners le ganaron al Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios y Ezequiel ‘Equi’ Fernández por 3 a 1, tras un empate 1 a 1 en Alemania y un triunfo por 2 a 1 en Inglaterra.

Arsenal se hizo fuerte de local y derrotó 2 a 0 a Bayer Leverkusen; los ingleses avanzaron a cuartos Ian Walton - AP

El máximo ganador de la historia de la Champions eliminó a Manchester City por un contundente 5 a 1 gracias a una goleada por 3 a 0 en el Santiago Bernabéu y una victoria por 2 a 1 en el Etihad Stadium. El campeón en ejercicio, por su parte, se tomó revancha de la final del Mundial de Clubes 2025 y vapuleó ¡8 a 2! al Chelsea de Enzo Fernández. En Francia ganó 5 a 2 y en Inglaterra festejó por 3 a 0.

Al Barça le alcanzaron 45 minutos para definir una serie ante Newcastle que estuvo igualada hasta el final del primer tiempo de la revancha. En la ida, en Inglaterra, empataron 1 a 1; mientras que en la vuelta se puso en ventaja por 3 a 2 en la última jugada de la mitad inicial con un gol de penal, para luego convertir cuatro goles en el complemento y sentenciar el 7 a 2 en el Camp Nou y el 8 a 3 en el global.

Barcelona le ganó 7 a 2 a Newcastle en el Camp Nou y avanzó a los cuartos de final Joan Monfort - AP

A los Spurs de Cristian ‘Cuti’ Romero no les alcanzó el triunfo por 3 a 2 de la vuelta, en Londres, para revertir el resultado ante Atlético de Madrid, que gracias al 5 a 2 en el estadio Metropolitano avanzó de ronda con un 7 a 5 en el acumulado de la serie. Los que sí lograron reponerse tras la caída por 1 a 0 en la ida ante Galatasaray fueron los Reds de Alexis Mac Allister, que se hicieron fuertes en Anfield y pasaron a cuartos tras una victoria por 4 a 0.

Por último, el combinado bávaro consiguió la goleada más abultada de los octavos de final. Ante Atalanta, que en playoffs había dejado en el camino a Borussia Dortmund en una serie pareja que se definió en los últimos minutos, ganó 6 a 1 como visitante y 4 a 1 como local. Así, cerró el mano a mano con un inolvidable ¡10 a 1! que lo deja como uno de los principales candidatos al título.

Así se juegan los cuartos de final