Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Intercontinental, tras el título de PSG

El equipo dirigido por Luis Enrique derrotó a Flamengo en la final disputada en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar; es la primera vez que se queda con el trofeo
Paris Saint Germain (PSG) se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2025. El combinado parisino, ganador de la UEFA Champions League 2024-2025, se quedó con el título en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar tras derrotar a Flamengo 2 a 1 por penales, luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario por los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Jorginho.
En la tanda, para el equipo dirigido por Luis Enrique convirtieron Vitinha y Nuno Mendes, erró Ousmane Dembélé y Agustín Rossi le atajó el disparo a Bradley Barcola. Para el Mengão, en tanto, anotó únicamente Nicolás De la Cruz, ya que el ruso Matvéi Safónov contuvo cuatro remates: los de Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo.
De esta manera, Europa sigue con un dominio abrumador ante Sudamérica a nivel de equipos. Entre Copa Intercontinental y Mundial de Clubes (el formato se intercaló en este siglo hasta que en 2024 se crearon dos torneos diferentes), el último sudamericano en gritar campeón en este certamen fue Corinthians, que en 2012 derrotó a Chelsea. Si se tiene en cuenta únicamente la Intercontinental, el último no europeo en gritar campeón fue Boca, en 2003, cuando venció por penales a Milan.
Las últimas 10 finales de la Copa Intercontinental
- 2025: Paris Saint Germain (Francia) 1 (2)-(1) 1 Flamengo (Brasil) - Estadio Ahmad bin Ali, Qatar.
- 2024: Real Madrid (España) 3-0 Pachuca (México) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.
- 2004: Porto (Portugal) 0 (8)-(7) 0 Once Caldas (Colombia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
- 2003: Boca (Argentina) 1 (3)-(1) 1 Milan (Italia) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
- 2002: Real Madrid (España) 2-0 Olimpia (Paraguay) - Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
- 2001: Bayern Múnich (Alemania) 1-0 Boca - Estadio Nacional de Tokio, Japón.
- 2000: Boca (Argentina) 2-1 Real Madrid (España) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.
- 1999: Manchester United (Inglaterra) 1-0 Palmeiras (Brasil) - Estadio Olímpico de Tokio, Japón.
- 1998: Real Madrid (España) 2-1 Vasco da Gama (Brasil) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.
- 1997: Borussia Dortmund (Alemania) 2-0 Cruzeiro (Brasil) - Estadio Nacional de Tokio, Japón.
Tabla de campeones de la Copa Intercontinental
- Real Madrid (España) - Cuatro títulos
- Nacional (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Boca Juniors (Argentina) y Milan (Italia) - Tres cada uno
- Independiente (Argentina), Juventus (Italia), Santos (Brasil), Inter (Italia), San Pablo (Brasil), Ajax (Países Bajos), Bayern Múnich (Alemania) y Porto (Portugal) - Dos cada uno
- River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), Olimpia (Paraguay), Gremio (Brasil), Manchester United (Inglaterra), Feyenoord (Países Bajos), Atlético Madrid (España), Flamengo (Brasil), Estrella Roja (Serbia), Borussia Dortmund (Alemania) y Paris Saint Germain (Francia) - Uno cada uno
