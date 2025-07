Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial de Clubes 2025

Este martes concluyeron los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 y, de esta manera, se definieron los ocho clasificados a cuartos. Los cruces serán así: Palmeiras vs. Chelsea, Fluminense vs. Al Hilal, Paris Saint Germain (PSG) vs. Bayern Múnich y Borussia Dortmund vs. Real Madrid. Los partidos de la próxima instancia se llevarán a cabo el 4 y 5 de julio. El cuadro completo del certamen está disponible en canchallena.com.

El primero en meterse entre los ocho mejores fue el Verdão, que se quedó con el duelo de brasileños ante Botafogo tras ganar por la mínima diferencia con un gol de Paulinho en tiempo suplementario. Luego llegó el turno de los Blues, que también necesitaron del tiempo extra para derrotar a Benfica en un encuentro que duró más de cuatro horas, ya que se vio interrumpido por una tormenta eléctrica. El resultado final fue de 4 a 1 gracias a una ráfaga de tres tantos en ocho minutos entre los 108′ y los 117′.

Palmeiras eliminó al último campeón de la Copa Libertadores y se metió en los cuartos de final FRANCK FIFE - AFP

El reciente ganador de la UEFA Champions League, por su parte, vapuleó al Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0, en un compromiso con un tinte especial por el reencuentro del astro argentino con sus ex compañeros. El combinado bávaro, en tanto, sufrió más de lo planeado para dejar en el camino a Flamengo, pero finalmente lo consiguió al vencerlo por 4 a 2.

La primera gran sorpresa de esta ronda la protagonizó el ‘Flu’, que eliminó al subcampeón de la última Champions, el Inter de Milán de Lautaro Martínez y Valentín Carboni, por 2 a 0. Sin embargo, la revelación del Mundial de Clubes hasta el momento es el combinado árabe, que en la etapa de grupos consiguió un meritorio empate ante Real Madrid y ahora, en octavos, derrotó nada menos que a Manchester City por 4 a 3 en el suplementario.

Al Hilal protagonizó uno de los dos batacazos de octavos de final: eliminó a Manchester City PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Por último, en los partidos que se llevaron a cabo este martes, el Merengue se quedó con la victoria ante Juventus por la mínima diferencia y, más tarde, el conjunto alemán dirigido por el croata Niko Kovac cumplió con su condición de favorito y le ganó a Monterrey por 2 a 1. Así, los alemanes evitaron el reencuentro de Sergio Ramos con el club en el que es ídolo y, al mismo tiempo, intentarán tomarse revancha de la final de la Champions 2023-2024, en la que cayeron justamente ante la Casa Blanca.

Cronograma de los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025