Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los 32vos de final

De los 28 representantes de la Primera División, apenas cinco quedaron eliminados en la primera ronda: Newell’s, Estudiantes (RC), Argentinos, Central Córdoba y Gimnasia (M)
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Ya finalizaron los 32vos de final de la Copa Argentina 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los clasificados a la segunda ronda. Apenas cinco de los 28 representantes de la Primera División quedaron eliminados ante equipos de categorías menores: Newell’s (vs. Acassuso), Estudiantes de Río Cuarto (vs. San Martín de Tucumán), Argentinos Juniors (vs. Midland), Central Córdoba (vs. Gimnasia de Jujuy) y Gimnasia de Mendoza (vs. Gimnasia y Tiro de Salta). El cuadro completo, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.
En 16vos habrá cruces interesantes, como por ejemplo, Racing vs. Defensa y Justicia; Unión vs. Independiente y Estudiantes vs. Rosario Central, entre otros. En cuanto al resto de los equipos denominados “grandes”, Boca se enfrentará a Sarmiento de Junín, River jugará con Aldosivi y San Lorenzo se verá las caras con Deportivo Riestra. El campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia Rivadavia, irá contra Tigre.
Resultados de los 32vos de final
- San Lorenzo 5 - 0 Deportivo Rincón
- Deportivo Riestra 1 - 0 Deportivo Maipú
- Newell’s 0 - 2 Acassuso
- Gimnasia de La Plata 4 - 1 Camioneros
- Banfield 3 - 0 Real Pilar
- Estudiantes de Río Cuarto 0 (3) - (4) 0 San Martín de Tucumán
- Godoy Cruz 0 - 1 Deportivo Morón
- Argentinos Juniors 1 (5) - (6) 1 Midland
- Racing 1 - 0 San Martín de Formosa
- Defensa y Justicia 2 - 1 Chaco For Ever
- Central Córdoba de Santiago del Estero) 2 (4) - (5) 2 Gimnasia de Jujuy
- Belgrano 3 - 0 Atlético de Rafaela
- Vélez 4 - 1 Deportivo Armenio
- Gimnasia de Mendoza 0 (3) - (4) 0 Gimnasia y Tiro de Salta
- Sarmiento de Junín 1 - 0 Tristán Suárez
- Boca 2 - 0 Gimnasia de Chivilcoy
- River 1 - 0 Ciudad de Bolívar
- Aldosivi 3 - 0 San Miguel
- Independiente Rivadavia 2 - 0 Estudiantes de Buenos Aires
- Tigre 2 - 0 Claypole
- Talleres de Córdoba 2 - 0 Argentino de Merlo
- Atlético Tucumán 2 - 1 Sportivo Barracas
- Unión de Santa Fe 2 - 0 Agropecuario
- Independiente 4 - 2 Atenas de Río Cuarto
- Platense 1 - 0 Argentino de Monte Maíz
- San Martín de San Juan 2 - 0 Deportivo Madryn
- Instituto 2 - 0 Atlanta
- Lanús 4 - 1 Sarmiento La Banda
- Estudiantes de La Plata 4 - 0 Ituzaingó
- Rosario Central 2 - 0 Sportivo Belgrano
- Barracas Central 2 (4) - (3) 2 Temperley
- Huracán 2 - 1 Olimpo
Así se juegan los 16vos de final
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
- Acassuso vs. Gimnasia de La Plata
- Banfield vs. San Martín de Tucumán
- Deportivo Morón vs. Midland
- Racing vs. Defensa y Justicia
- Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
- Vélez vs. Gimnasia y Tiro
- Sarmiento de Junín vs. Boca
- River vs. Aldosivi
- Independiente Rivadavia vs. Tigre
- Talleres vs. Atlético Tucumán
- Unión vs. Independiente
- Platense vs. San Martín de San Juan
- Instituto vs. Lanús
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central
- Barracas Central vs. Huracán
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