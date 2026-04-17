Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los 32vos de final

Ya finalizaron los 32vos de final de la Copa Argentina 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los clasificados a la segunda ronda. Apenas cinco de los 28 representantes de la Primera División quedaron eliminados ante equipos de categorías menores: Newell’s (vs. Acassuso), Estudiantes de Río Cuarto (vs. San Martín de Tucumán), Argentinos Juniors (vs. Midland), Central Córdoba (vs. Gimnasia de Jujuy) y Gimnasia de Mendoza (vs. Gimnasia y Tiro de Salta). El cuadro completo, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.

En 16vos habrá cruces interesantes, como por ejemplo, Racing vs. Defensa y Justicia; Unión vs. Independiente y Estudiantes vs. Rosario Central, entre otros. En cuanto al resto de los equipos denominados “grandes”, Boca se enfrentará a Sarmiento de Junín, River jugará con Aldosivi y San Lorenzo se verá las caras con Deportivo Riestra. El campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia Rivadavia, irá contra Tigre.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se verán las caras en los 16vos de final de la Copa Argentina 2026 Marcelo Manera

Resultados de los 32vos de final

San Lorenzo 5 - 0 Deportivo Rincón

Deportivo Riestra 1 - 0 Deportivo Maipú

Newell’s 0 - 2 Acassuso

Gimnasia de La Plata 4 - 1 Camioneros

Banfield 3 - 0 Real Pilar

Estudiantes de Río Cuarto 0 (3) - (4) 0 San Martín de Tucumán

Godoy Cruz 0 - 1 Deportivo Morón

Argentinos Juniors 1 (5) - (6) 1 Midland

Racing 1 - 0 San Martín de Formosa

Defensa y Justicia 2 - 1 Chaco For Ever

Central Córdoba de Santiago del Estero) 2 (4) - (5) 2 Gimnasia de Jujuy

Belgrano 3 - 0 Atlético de Rafaela

Vélez 4 - 1 Deportivo Armenio

Gimnasia de Mendoza 0 (3) - (4) 0 Gimnasia y Tiro de Salta

Sarmiento de Junín 1 - 0 Tristán Suárez

Boca 2 - 0 Gimnasia de Chivilcoy

River 1 - 0 Ciudad de Bolívar

Aldosivi 3 - 0 San Miguel

Independiente Rivadavia 2 - 0 Estudiantes de Buenos Aires

Tigre 2 - 0 Claypole

Talleres de Córdoba 2 - 0 Argentino de Merlo

Atlético Tucumán 2 - 1 Sportivo Barracas

Unión de Santa Fe 2 - 0 Agropecuario

Independiente 4 - 2 Atenas de Río Cuarto

Platense 1 - 0 Argentino de Monte Maíz

San Martín de San Juan 2 - 0 Deportivo Madryn

Instituto 2 - 0 Atlanta

Lanús 4 - 1 Sarmiento La Banda

Estudiantes de La Plata 4 - 0 Ituzaingó

Rosario Central 2 - 0 Sportivo Belgrano

Barracas Central 2 (4) - (3) 2 Temperley

Huracán 2 - 1 Olimpo

San Lorenzo protagonizó la mayor goleada de los 32vos de final de la Copa Argentina: le ganó 5 a 0 a Deportivo Rincón Captura X

Así se juegan los 16vos de final

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

Acassuso vs. Gimnasia de La Plata

Banfield vs. San Martín de Tucumán

Deportivo Morón vs. Midland

Racing vs. Defensa y Justicia

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano

Vélez vs. Gimnasia y Tiro

Sarmiento de Junín vs. Boca

River vs. Aldosivi

Independiente Rivadavia vs. Tigre

Talleres vs. Atlético Tucumán

Unión vs. Independiente

Platense vs. San Martín de San Juan

Instituto vs. Lanús

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central

Barracas Central vs. Huracán