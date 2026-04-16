Fecha 15 del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la decimoquinta jornada; Darío Herrera arbitrará el Superclásico entre River y Boca
- 4 minutos de lectura'
La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 17 hasta el lunes 20 de abril con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el Superclásico entre River y Boca, programado para este domingo a las 17 en el Monumental.
En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Martínez fue designado para el encuentro entre Independiente y Defensa y Justicia, que se disputa el sábado a las 19.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Nazareno Arasa, por su parte, dirigirá Aldosivi vs. Racing este domingo a las 13.30 en el estadio José María Minella. Por último, Leandro Rey Hilfer arbitrará el partido entre San Lorenzo y Vélez el lunes a las 19.30 en el Nuevo Gasómetro.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026
Viernes 17 de abril
20.30: Unión vs. Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Gerardo Lencina
Sábado 18 de abril
15: Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de Río Cuarto – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
17.15: Instituto vs. Estudiantes – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Gastón Suárez
19.30: Independiente vs. Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Javier Mihura
21.45: Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 19 de abril
13.30: Aldosivi vs. Racing – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Juan Del Fueyo
17: River vs. Boca – Interzonal (ESPN Premium y TNT Sports)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Sebastián Habib
20.30: Rosario Central vs. Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Ernesto Callegari
20.30: Talleres vs. Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Darío Sandoval
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Romero
Lunes 20 de abril
15: Barracas Central vs. Belgrano – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Lucas Germanota
17.15: Central Córdoba vs. Platense – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Diego Verlota
17.15: Banfield vs. Independiente Rivadavia – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carlos Córdoba
19.30: San Lorenzo vs. Vélez – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Joaquín Gil
21.45: Gimnasia de Mendoza vs. Lanús – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: José Carreras
- AVAR: Laura Fortunato
21.45: Tigre vs. Huracán – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
- 1
Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”
- 2
Atlético de Madrid cayó 2 a 1 ante Barcelona, pero se clasificó a la semifinal de la Champions League
- 3
Superclásico: cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026
- 4
River vs. Boca, no siempre hubo odio: historias de vecinos, confraternidad y burlas