Fecha 15 del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 17 hasta el lunes 20 de abril con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el Superclásico entre River y Boca, programado para este domingo a las 17 en el Monumental.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Martínez fue designado para el encuentro entre Independiente y Defensa y Justicia, que se disputa el sábado a las 19.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Nazareno Arasa, por su parte, dirigirá Aldosivi vs. Racing este domingo a las 13.30 en el estadio José María Minella. Por último, Leandro Rey Hilfer arbitrará el partido entre San Lorenzo y Vélez el lunes a las 19.30 en el Nuevo Gasómetro.

Leandro Rey Hilfer impartirá justicia en el partido entre San Lorenzo y Vélez, por la fecha 15

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Viernes 17 de abril

20.30: Unión vs. Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril

15: Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de Río Cuarto – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

17.15: Instituto vs. Estudiantes – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez

19.30: Independiente vs. Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.45: Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 19 de abril

13.30: Aldosivi vs. Racing – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

17: River vs. Boca – Interzonal (ESPN Premium y TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

20.30: Rosario Central vs. Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Ernesto Callegari

20.30: Talleres vs. Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Lunes 20 de abril

15: Barracas Central vs. Belgrano – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Lucas Germanota

17.15: Central Córdoba vs. Platense – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Verlota

17.15: Banfield vs. Independiente Rivadavia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

19.30: San Lorenzo vs. Vélez – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Facundo Tello

AVAR: Joaquín Gil

21.45: Gimnasia de Mendoza vs. Lanús – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: José Carreras

AVAR: Laura Fortunato

21.45: Tigre vs. Huracán – Zona B (TNT Sports)