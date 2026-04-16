Previa del Superclásico: cómo llegan River y Boca y todo lo que hay que saber del partido del Apertura 2026

El Superclásico se llevará todas las miradas este fin de semana. El domingo, a partir de las 17, River y Boca se enfrentarán en el Monumental en el partido más aclamado del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro contará con el arbitraje del experimentado Darío Herrera, uno de los tres argentinos designados por la FIFA para impartir justicia en el Mundial 2026, quien dirigirá su séptimo River vs. Boca.

El Millonario llega a este compromiso en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 26 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por los goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Además, recientemente derrotó a Carabobo por la mínima diferencia en la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

River mejoró bajo la conducción de Eduardo Coudet y quiere acortar la desventaja en el historial ante Boca Manuel Cortina

El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación general de la zona A con 21 unidades, misma cantidad que Talleres pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +2). Viene de empatar 1 a 1 con Independiente, en la Bombonera, por los tantos de Milton Giménez -B- y Matías Abaldo -I-. En el plano internacional, esta semana mostró una gran versión y goleó 3 a 0 a Barcelona en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, gracias a las anotaciones de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera.

Hubo un ganador en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos -celebraron dos veces cada uno- y no empatan desde hace dos años. La última vez que se vieron las caras fue el 9 de noviembre de 2025, por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

River vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 19 de abril.

: Domingo 19 de abril. Hora : 17.

: 17. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

Si algo está claro es que los dos mejoraron en los últimos meses. River no pierde desde hace nueve partidos y Boca no cae desde hace 12. Lo llamativo es que el último traspié de los dos clubes fue ante Vélez: 1 a 0 para el Millonario en la fecha 6 del Apertura en curso y 2 a 1 para el xeneize en la cuarta jornada. Desde entonces, los de Núñez acumulan siete victorias y dos empates, y los de La Boca suman seis triunfos y seis igualdades entre todas las competencias.

La última derrota de Boca fue ante Vélez el 8 de febrero de este año; acumula 12 partidos sin perder MARCOS BRINDICCI - LA NACION

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.14 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.08.