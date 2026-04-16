Formaciones de River y Boca para el Superclásico: los posibles equipos para el partido del Apertura 2026

River y Boca se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico, esta vez en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Los dos mejoraron en los últimos meses: el Millonario no pierde desde hace nueve partidos y el xeneize no cae desde hace 12. El partido se juega a las 17 en el Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De cara a este compromiso, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, DT de River, esperará por la evolución de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron con molestias en el triunfo por 1 a 0 ante Carabobo de este miércoles, por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El mediocampista central estaría casi descartado, ya que todo indica que tiene un esguince leve en la rodilla derecha. Lo de ‘Juanfer’ es muscular y su presencia dependerá de los resultados de los estudios médicos.

OTRA MALA NOTICIA PARA RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Juanfer se lesionó, pidió el cambio y en su lugar ingresó Kendry Páez.



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La ausencia más relevante para el ‘Chacho’ es la del ‘5′ surgido en Argentinos Juniors, titular indiscutido desde la llega del DT a diferencia del enganche colombiano, que perdió algo de terreno y está siendo utilizado más como revulsivo en los segundos tiempos. Vera fue uno de los habituales titulares que jugaron desde el arranque frente a los venezolanos, en medio de un mix con varios suplentes, y pidió el cambio a los 20′ de la etapa inicial. Su reemplazante para el domingo no está claro, pero podría ser Kevin Castaño para mantener el esquema o Kendry Páez, figura contra Carabobo, para sumar a alguien con características ofensivas.

Eduardo 'Chacho' Coudet tendrá que encontrar el reemplazante ideal de Fausto Vera para el Superclásico LUIS ROBAYO - AFP

Del resto, hay más certezas que dudas. El arquero seguirá siendo Santiago Beltrán: “Tenemos la suerte de que Santi lo viene haciendo de una forma extraordinaria. Así que no es algo que esté en mi cabeza cambiar de arquero”, aseguró Coudet al hablar sobre la recuperación de Franco Armani. La defensa sale de memoria: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. El 5 será Aníbal Moreno y uno de los dos delanteros será Sebastián Driussi, de gran presente.

Las incógnitas están en la mitad de la cancha y en el acompañante de Driussi en zona ofensiva, aunque Facundo Colidio estaría casi confirmado. Si la idea es mantener la base que le permitió al ‘Chacho’ mantener el invicto desde su llegada al club, Ian Subiabre y Tomás Galván se perfilan como titulares. Sin embargo, ante la posible ausencia de Vera, existe la posibilidad de que se modifique el sistema y Subiabre podría quedar relegado.

Driussi, una fija en el River del 'Chacho'; el delantero convirtió goles en los últimos tres partidos Manuel Cortina

Con respecto al visitante, el entrenador Claudio Ubeda tiene una baja de peso. Agustín Marchesín sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la goleada ante Barcelona, por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, y no jugará hasta fin de año, fecha en la que se le termina el contrato con Boca. Su reemplazante será Leandro Brey. En el Superclásico y en lo que resta de la temporada, salvo que busquen un arquero en el mercado de pases.

El DT tendría en mente utilizar el mismo once que superó ampliamente a los ecuatorianos el pasado martes en la Bombonera. A excepción, evidentemente, de Marchesín. De concretarse esto, seis de los futbolistas que superaron a River a fines del año pasado en el Torneo Clausura repetirían titularidad: Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel. Exequiel Zeballos, por su parte, fue la gran figura en el último Superclásico, pero por diversas lesiones perdió terreno y, en la actualidad, es suplente de la joya Tomás Aranda.

Tomás Aranda, la gran irrupción de Boca en este 2026, afrontaría su primer Superclásico Manuel Cortina

Posibles formaciones