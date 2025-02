Así quedó el cuadro de octavos de final de la Champions League 2024-2025

Este viernes, en la sede de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), se sortearon los octavos de final de la UEFA Champions League 2024-25. De esta manera, ya se conocen los ocho cruces y el camino que cada uno de los equipos debe superar para quedarse con el trofeo. Ya había ocho equipos con un lugar asegurado en esta instancia -los mejores de la “Fase Liga”-, mientras que los ocho restantes se ganaron su cupo a lo largo de esta semana en la instancia de playoffs. Los cruces serán: Paris Saint Germain vs. Liverpool, Brujas vs. Aston Villa, PSV vs. Arsenal, Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Benfica vs. Barcelona, Borussia Dortmund vs. Lille, Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen y Feyenoord vs. Inter de Milán.

Los mejores de la primera ronda y, en consecuencia, los que evitaron la instancia de repechaje, fueron: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa. Los que finalizaron entre el 9° y el 24° lugar, en tanto, afrontaron los 16vos de final y las series pusieron cara a cara a: Stade Brest vs. PSG, Sporting Lisboa vs. Borussia Dortmund, Juventus vs. PSV y Manchester City vs. Real Madrid, Milan vs. Feyenoord, Benfica vs. Mónaco, Atalanta vs. Brujas y Bayern Munich vs. Celtic.

Con tres goles de Kylian Mbappé en la vuelta, Real Madrid eliminó nada menos que a Manchester City JAVIER SORIANO - AFP

En el duelo entre franceses, el combinado parisino consiguió una de las victorias más abultadas de la historia de la Champions. El resultado global fue de ¡10 a 0!, con un 3 a 0 como visitante y una histórica goleada por 7 a 0 en condición de local. Por otro lado, los alemanes se hicieron fuertes en su propia casa y le ganaron 3 a 0 a los portugueses, para luego avanzar con el 0 a 0 en territorio ajeno. Una de las grandes sorpresas estuvo en el duelo entre los Granjeros y la Vecchia Signora, en el que los neerlandeses se impusieron por 4 a 3 (derrota 2 a 1 en Italia y triunfo 3 a 1 en Países Bajos). Además el Merengue, máximo ganador de la historia del certamen, profundizó el mal momento del combinado citizen con un contundente 6 a 3 (3 a 2 como visitante y 3 a 1 como local).

Otro resultado sorprendente fue el del cruce entre los de Rotterdam y los de Milán, en el que el equipo que tiene como DT interino a Pascal Bosschaart se impuso por 2 a 1. Luego, en una serie apasionante, el club en el que juegan Ángel Di María y Nicolás Otamendí avanzó en detrimento de los monegascos tras ganar por 4 a 3. Por otro lado, el único conjunto belga que sigue en carrera dio la nota al dejar en el camino a los negriazules, que tienen como figura a Mateo Retegui. Por último, el equipo escocés estuvo a punto de llevar el duelo ante el combinado bávaro a tiempo suplementario, pero un gol agónico de Alphonso Davies puso el 3 a 2 definitivo.

El argentino Julián Carranza, un héroe inesperado; con un gol suyo en San Siro, Feyenoord eliminó a Milan PIERO CRUCIATTI - AFP

Cruces de octavos de final de la UEFA Champions League 2024-25

Paris Saint Germain vs. Liverpool

Brujas vs. Aston Villa

PSV vs. Arsenal

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Benfica vs. Barcelona

Borussia Dortmund vs. Lille

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen

Feyenoord vs. Inter de Milán

El sorteo determinó que en cuartos de final se enfrentarán el ganador de la serie 1 contra el vencedor de la 2, el de la 3 ante el de la 4 y así sucesivamente. En semifinales, en tanto, los cruces posibles son los siguientes: Real Madrid, Atlético de Madrid , PSV o Arsenal vs. PSG, Liverpool, Brujas o Aston Villa, y Benfica, Barcelona, Borussia Dortmund o Lille vs. Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Feyenoord o Inter de Milán. La final está programada para el 31 de mayo en el Allianz Arena de Munich, Alemania.

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid (España) - 15 títulos

Milán (Italia) - Siete

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno

Barcelona (España) - Cinco

Ajax (Países Bajos) - Cuatro

Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno

Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno

Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) y Manchester City (Inglaterra) - Uno cada uno

La última Champions League quedó en manos de Real Madrid, el máximo ganador de la historia PAUL ELLIS - AFP

*Noticia en desarrollo

