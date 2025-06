Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial de Clubes 2025

Concluyó este jueves la primera etapa del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 y se definieron los 16 equipos que obtuvieron el primer y segundo puesto en sus respectivos grupos, se clasificaron a octavos de final y siguen en carrera por el título de la primera cita ecuménica con 32 participantes y un formato de juego similar a las última siete ediciones de la Copa del Mundo de selecciones.

De los cruces, sobresale el de PSG vs. el Inter Miami de Lionel Messi, que jugará por primera vez en su carrera contra un ex-equipo suyo. Flamengo chocará ante Bayern Múnich; Inter Milán, con Lautaro Martínez, vs. Fluminense; el Monterrey de Sergio Ramos vs. Borussia Dortmund; y Manchester City vs. Al Hilal de Arabia Saudita. Además, habrá contienda de brasileños en Palmeiras vs. Botafogo y entre europeos en Real Madrid vs. Juventus; y Benfica vs. Chelsea, donde Enzo Fernández se medirá contra el club que le abrió las puertas de Europa.

Flamengo fue el primer club que se clasificó a octavos de final del Mundial de Clubes 2025 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La primera instancia de eliminación directa del certamen se desarrollará entre este sábado 29 de junio y el 1° de julio con ocho partidos, de a dos por jornada. El fin de semana habrá juegos a las 13 y 17 (horarios de la Argentina) mientras que el lunes y martes serán a las 16 y 22. Los estadios en los que tendrán lugar los cotejos son el Lincoln Financial Field de Philadelphia; Bank of America Stadium de Charlotte; el Mercedes Benz Stadium de Atlanta; el Hard Rock Stadium de Miami; y el Camping World Stadium de Orlando.

Todos los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de DSports y en el sitio DAZN. Además, en Telefé y en las plataformas digitales Mitelefé.com y Disney+ Premium se emitirán Benfica vs. Chelsea y Flamengo vs. Bayern Múnich. En canchallena.com estarán disponibles todos los minuto a minuto.

Cronograma de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Palmeiras (1°A) vs. Botafogo (2°B) - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

(1°A) vs. (2°B) - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN). Benfica (1°C) vs. Chelsea (2°D) - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (Telefé, DSports, Disney+ Premium y DAZN).

(1°C) vs. (2°D) - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (Telefé, DSports, Disney+ Premium y DAZN). PSG (1°B) vs. Inter Miami (2°A) - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

(1°B) vs. (2°A) - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN). Flamengo (1°D) vs. Bayern Múnich (2°C) - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (Telefé, DSports, Disney+ Premium y DAZN).

(1°D) vs. (2°C) - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (Telefé, DSports, Disney+ Premium y DAZN). Inter de Milán (1°E) vs. Fluminense (2°F)- Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

(1°E) vs. (2°F)- Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN). Manchester City (1°G) vs. Al Hilal (2°H) - Lunes 30 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

(1°G) vs. (2°H) - Lunes 30 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN). Real Madrid (1°H) vs. Juventus (2°G)- Martes 1° de julio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

(1°H) vs. (2°G)- Martes 1° de julio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN). Borussia Dormund (1°F) vs. Monterrey (2°E) - Martes 1° de julio a las 22 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

PSG es uno de los grandes favoritos al título en el Mundial de Clubes 2025 Lindsey Wasson - AP

El resto de los clubes, los que se ubicaron tercero y cuarto en sus respectivos grupos, quedaron eliminados y entre ellos están Boca Juniors y River Plate. Los otros son son Porto, Al-Ahly, Atlético de Madrid, Seattle Sounders, Auckland City de Nueva Zelanda, Esperance de Túnez, Los Angeles FC, Urawa Red Diamonds, Mamelodi Sundowns, Ulsan de Corea del Sur, Wydad Casablanca de Marruecos, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Salzburgo de Austria y Pachuca.

Los ocho equipos que se impongan en los octavos, avanzarán a los cuartos y seguirán en carrera por el título. Esta instancia se jugará el viernes 4 y sábado 5 de julio. Las semifinales, en tanto, están previstas el 8 y 9 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario de la definición el 13 de julio. No habrá partido por el tercer puesto.

Cuartos de final

Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Viernes 4 de julio a las 16 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Viernes 4 de julio a las 22 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Sábado 5 de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Sábado 5 de julio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Martes 8 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Miércoles 9 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Final