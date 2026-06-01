Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final de Roland Garros 2026

Se completaron este lunes los octavos de final del torneo femenino de Roland Garros y se definieron las ocho tenistas clasificadas a los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia.

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) se impuso en el último duelo a la japonesa Naomi Osaka (16ª) por 7-5 y 6-3 y enfrentará en la próxima etapa a la rusa Diana Shnaider (25ª), verduga de Madison Keys (17ª) por 6-3, 3-6 y 6-0. El otro duelo de la parte alta del cuadro será entre Anna Kalinskaya (22ª) y Maja Chwalinska. Kalinskaya eliminó a Anastasia Potapova (28ª) por 6-4, 2-6 y 7-6 (10) mientras que la polaca hizo lo propio frente a la francesa Diane Parry por 6-3 y 6-2.

La ucraniana Elina Svitolina (7ª) le ganó a la suiza Belinda Bencic (11ª) por 4-6, 6-4 y 6-0 y su próxima rival será su compatriota Marta Kostyuk (15ª), quien dio el gole ante Iga Swiatek (3ª) por 7-5 y 6-1. Miirra Andreeva (8ª), en tanto, doblegó a la suiza Jil Teichmann por 6-3 y 6-2 y su siguiente escollo será Sorana Cirstea (18ª). La rumana, verduga de la argentina Solana Sierra en la tercera ronda, eliminó a la china Xiyu Wang por 6-3 y 7-6 (4).

Resultados de octavos de final de Roland Garros femenin o

Aryna Sabalenka (1ª) a Naomi Osaka (16ª) por 7-5 y 6-3.

a Naomi Osaka (16ª) por 7-5 y 6-3. Diana Shnaider (25ª) a Madison Keys (17ª) por 6-3, 3-6 y 6-0.

a Madison Keys (17ª) por 6-3, 3-6 y 6-0. Anna Kalinskaya (22ª) a Anastasia Potapova (28ª) por 6-4, 2-6 y 7-6 (10).

a Anastasia Potapova (28ª) por 6-4, 2-6 y 7-6 (10). Maja Chwalinska a Diane Parry por 6-3 y 6-2.

a Diane Parry por 6-3 y 6-2. Elina Svitolina (7ª) a Belinda Bencic (11ª) por 4-6, 6-4 y 6-0.

a Belinda Bencic (11ª) por 4-6, 6-4 y 6-0. Marta Kostyuk (15ª) a Iga Swiatek (3ª) por 7-5 y 6-1.

a Iga Swiatek (3ª) por 7-5 y 6-1. Miirra Andreeva (8ª) a Jil Teichmann por 6-3 y 6-2.

a Jil Teichmann por 6-3 y 6-2. Sorana Cirstea (18ª) a Xiyu Wang por 6-3 y 7-6 (4).

Cronograma de los cuartos de final de Roland Garros femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Diana Shnaider (25ª) - Miércoles 3 de junio.

Anna Kalinskaya (22ª) vs. Maja Chwalinska - Miércoles 3 de junio.

Elina Svitolina (7ª) vs. Marta Kostyuk (15ª) - Martes 2 de junio a las 7.10 en el estadio Philippe Chatrier.

Miirra Andreeva (8ª) vs. Sorana Cirstea (18ª) - Martes 2 de junio a las 6 en el estadio Philippe Chatrier.

La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros

La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2026

La actividad de cada jornada en Roland Garros inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino