Así quedó el historial del Superclásico, tras el triunfo de Boca sobre River

Boca Juniors venció a River Plate 2 a 0 este domingo en la Bombonera en una nueva edición del Superclásico, que correspondió al interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, y volvió a estirar su ventaja en el historial a cinco partidos luego de dos derrotas seguidas.

Los goles del xeneize en el cotejo que arbitró Nicolás Ramírez los anotaron Exequiel Zeballos en el cierre del primer tiempo y Miguel Merentiel en el inicio del complemento. Con la victoria, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda llegó a lo más alto del grupo A, se clasificó a octavos de final y, también, a la Copa Libertadores 2026 con el segundo puesto en la Tabla Anual.

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron, incluido este encuentro, 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Boca Juniors ganó el segundo Superclásico del 2025 ante su gente y tiene, otra vez, una ventaja de cinco partidos sobre River

Los últimos cinco Superclásicos

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0 - 1 River

21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2 - 3 Boca.

25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1 - 1 Boca.

Así sigue el Clausura para Boca y River

Ambos equipos tienen un partido por delante, por la última fecha de sus respectivos grupos. El xeneize se aseguró llegar a esa jornada como líder de la zona A con 26 puntos (siete triunfos, cinco empates y tres derrotas) y recibirá a Tigre en la Bombonera con el objetivo de avanzar a los playoffs en esa ubicación para, así, ser local en octavos de final y, en caso de seguir avanzando, en cuartos y en las semifinales.

El Millonario sigue sexto en el grupo B con 21 unidades (seis victorias, tres igualdades y seis caídas) y en la última fecha visitará a Vélez en el estadio José Amalfitani con la necesidad de sumar para no depender de otros resultados y acceder a los cruces de eliminación directa. Además, para obtener el tercer puesto en la Tabla Anual y acceder al repechaje de la Copa Libertadores 2026. Tras la caída en el Superclásico, sigue tercero con 52 tantos, pero pueden superarlo Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51 cada uno) cuando termine la fecha 15. Si alguno de esos dos equipos lo deja atrás, quedará en zona de ingreso a la Copa Sudamericana 2026.