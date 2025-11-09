Tabla Anual, en vivo: qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026
El xeneize y el Millonario se enfrentan en la Bombonera en el Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025
La Tabla Anual en vivo, en canchallena.com
Seguí la Tabla Anual en vivo por canchallena.com, con resultados y estadísticas actualizados minuto a minuto.
¡Empezó el Superclásico!
Boca Juniors y River Plate se enfrentan en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El partido es clave para las aspiraciones de ambos de clasificar a los octavos de final del certamen en curso y, sobre todo, a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual.
El Superclásico, con la pelota del Mundial 2026
Tal anunció entre semana el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, el duelo entre Boca y River se disputa con el mismo balón que se jugará el Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026.
La Trionda está lista para el #Superclásico del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆🔝 pic.twitter.com/Li7CUR9FgC— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 9, 2025
La formación de Boca para el Superclásico
Sin sorpresas, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, casi que no toca la formación inicial de Boca con respecto al triunfo vs. Estudiantes de La Plata 2 a 1. Regresa Leandro Paredes al mediocampo, tras cumplir su fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, y se mantiene Carlos Palacios a pesar del buen momento de Ander Herrera.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 9, 2025
¡Así formará #Boca para recibir a River en la Bombonera!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/c3IEFsIxJI
La formación de River para el Superclásico
El entrenador Marcelo Gallardo decidió la formación de River para el Superclásico vs. Boca con cinco defensores y, entre ellos, Gonzalo Montiel quien estaba en duda por una lesión. Además, Kevin Castaño le ganó la pulseada a Enzo Pérez y Sebastián Driussi, el otro que era una incógnita, acompaña a Maximiliano Salas en la ofensiva.
¡Nuestros 11 para el Superclásico! ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/qyp3U2lRz6— River Plate (@RiverPlate) November 9, 2025
El panorama de River, en la previa al Superclásico
El Millonario se ubica tercero en la Tabla Anual 2025 con 52 puntos producto de 14 victorias, 10 empates y seis derrotas en los torneos Apertura y Clausura. Si no le gana al xeneize, ya no podrá clasificarse directamente a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y, para ello, tendrá que ser campeón del Clausura. De imponerse, quedará a solo una unidad y todo se decidirá en la última jornada.
Ante un empate o una derrota en la Bombonera, el elenco de Marcelo Gallardo puede caer hasta el quinto puesto y pasar a estar en zona de acceso a la Sudamericana 2026. Los que podrían superarlo son Argentinos Juniors -es local de Belgrano de Córdoba- y Deportivo Riestra -recibe a Independiente-.
El panorama de Boca, en la previa al Superclásico
El xeneize se ubica segundo en la Tabla Anual 2025 con 56 puntos producto de 16 victorias, ocho empates y seis derrotas en los torneos Apertura y Clausura. Ya no puede alcanzar a Rosario Central, líder con 66 unidades, y aspira a ser su escolta. En caso de no perder ante el Millonario, se asegurará esa posición y obtendrá el cupo a la Libertadores 2026 mientras que si cae, su rival se le acercará a una unidad porque marcha tercero con 52 tantos.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Con la fecha 15 en curso y, luego, una jornada para concluir la primera etapa del Torneo Clausura, tres clubes tienen asegurado su boleto en la Copa Libertadores 2026: Platense, como campeón del Apertura 2025; Independiente Rivadavia de Mendoza, como ganador de la Copa Argentina 2025; y Rosario Central a través de la Tabla Anual.
Boca, de momento, se está quedando con el último boleto directo a través de la clasificación general y River está ingresando al repechaje del máximo certamen internacional. Los que están debajo se clasificarían a la Sudamericana 2026: Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Racing Club, San Lorenzo, Barracas Central y Lanús.
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: River Plate (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 5: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 6: Lanús (a definir).
Boca y River se juegan su clasificación a la Copa Libertadores 2026
Bienvenidos al liveblog del camino de Boca Juniors y River Plate a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. Ambos se equipos se enfrentan este domingo desde las 16.30 en una nueva edición del Superclásico que corresponde a la penúltima fecha de la primera etapa del Torneo Clausura 2025.
- 1
Horario del Superclásico de este 9 de noviembre de 2025, entre Boca y River
- 2
Daniel Willington y la última entrevista: la charla que el legendario exfutbolista tuvo con LA NACION tres días antes de su muerte
- 3
En qué canal pasan Argentina vs. Fiji por el Mundial Sub 17 2025 hoy
- 4
Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con Lionel Messi e Inter Miami