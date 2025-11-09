Tabla Anual, en vivo: qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El Millonario se ubica tercero en la Tabla Anual 2025 con 52 puntos producto de 14 victorias, 10 empates y seis derrotas en los torneos Apertura y Clausura. Si no le gana al xeneize, ya no podrá clasificarse directamente a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y, para ello, tendrá que ser campeón del Clausura. De imponerse, quedará a solo una unidad y todo se decidirá en la última jornada.

Ante un empate o una derrota en la Bombonera, el elenco de Marcelo Gallardo puede caer hasta el quinto puesto y pasar a estar en zona de acceso a la Sudamericana 2026. Los que podrían superarlo son Argentinos Juniors -es local de Belgrano de Córdoba- y Deportivo Riestra -recibe a Independiente-.