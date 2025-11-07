Octavos de final del Torneo Clausura 2025, en vivo: así están los cruces

El Torneo Clausura 2025 transita la recta final de la instancia regular y este fin de semana se disputa la fecha 15, con el Superclásico como acto estelar. En este sentido, la jornada cobra también la importancia de ser la penúltima de los grupos y por lo tanto hay mucho en juego, entre ellos, las ocupaciones definitivas de los octavos de final en los que ya hay varios equipos seguros. Mientras se perfilan los cruces. Todos los detalles y los cambios minuto a minuto están en canchallena.com.

Los cuatro clasificados a la segunda instancia que primerearon ese avance tras una excelente cosecha de puntos son todos del Grupo B: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez Sarsfield.

En esa misma zona, los otros que por el momento están accediendo a los playoffs en la previa de la fecha 15 son San Lorenzo, River Plate, San Martín de San Juan y Talleres de Córdoba. Pelean por entrar Sarmiento de Junín, Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba e Independiente.

En el Grupo A la paridad es tal que hay 12 clubes con apenas cinco unidades de diferencia y, en ese contexto, ninguno tiene asegurado su lugar en las instancias de eliminación directa. Por ahora lo están consiguiendo Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Central Córdoba de Santiago del Estero, Barracas Central, Estudiantes de La Plata, Banfield, Belgrano de Córdoba y Tigre. Pujan por meterse Racing, Defensa y Justicia, Huracán y Argentinos Juniors.

A falta de dos jornadas para concluir la primera etapa, y en la previa de la fecha 15, hay ocho cruces hipotéticos y sobresale el clásico entre el Granate y el Taladro en la Fortaleza. Además, el xeneize recibiría a la T; el Fortín al Pincha; el Malevo al Pirata; el Ferroviario al Millonario; el Canalla al Matador; el Guapo al Ciclón; y el Tatengue al Santo.

Así están hoy los octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° Grupo A) Boca Juniors vs. Talleres (8° Grupo B).

(4° Grupo B) Vélez vs. Estudiantes (5° Grupo A).

vs. Estudiantes (5° Grupo A). (2° Grupo B) Deportivo Riestra vs. Belgrano (7° Grupo A).

vs. Belgrano (7° Grupo A). (3° Grupo A) Central Córdoba vs. River Plate (6° Grupo B).

(1° Grupo B) Rosario Central vs. Tigre (8° Grupo A).

vs. Tigre (8° Grupo A). (4° Grupo A) Barracas Central vs. San Lorenzo (5° Grupo B).

(2° Grupo A) Unión vs. San Martín de San Juan (7° Grupo B).

(3° Grupo B) Lanús vs. Banfield (6° Grupo A).

Angel Di María comanda la ilusión de Rosario Central desde el campo de juego; el campeón del mundo es su máxima figura Prensa Rosario Central

Un detalle a tener en cuenta es que si San Martín se clasifica a octavos de final pero, a la vez, desciende a la Primera Nacional por la Tabla Anual, como le está ocurriendo de momento, o la clasificación de promedios; no podrá competir en los playoffs y se favorecerá el noveno del Grupo B, que actualmente es Sarmiento de Junín.

Hay cuatro clubes que ya no tiene chances de clasificar a octavos de final y son Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata, Newell’s y Godoy Cruz de Mendoza.

Así se juega la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

Rosario Central vs. San Lorenzo.

Sábado 8 de noviembre

Huracán vs. Newell’s.

Racing vs. Defensa y Justicia.

Talleres vs. Platense.

San Martín de San Juan vs. Lanús.

Unión vs. Barracas Central.

Domingo 9 de noviembre

Boca Juniors vs. River Plate.

Banfield vs. Aldosivi.

Sarmiento vs. Instituto.

Tigre vs. Estudiantes.

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz.

Lunes 10 de noviembre