Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 15

El certamen que cierra la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
La fecha 15 del Torneo Clausura 2025 se disputa desde este viernes 7 de noviembre al lunes 11 con 15 partidos que ponen en juego las últimas plazas en los octavos de final, en las copas internacionales y definen uno de los descensos. Entre ellos, el Superclásico entre Boca y River será el gran plato fuerte. Las tablas de posiciones y el detalle de cada uno de los encuentros de esta jornada se pueden seguir en vivo en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.
La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 15 del Torneo Clausura 2025
Viernes 7 de noviembre
- 21: Rosario Central vs. San Lorenzo.
Sábado 8 de noviembre
- 17: Huracán vs. Newell’s.
- 17: Racing vs. Defensa y Justicia.
- 19.45: Talleres vs. Platense.
- 21.30: San Martín de San Juan vs. Lanús.
- 21.30: Unión vs. Barracas Central.
Domingo 9 de noviembre
- 16.30: Boca Juniors vs. River Plate.
- 19.20: Banfield vs. Aldosivi.
- 19.20:Sarmiento vs. Instituto.
- 21.30: Tigre vs. Estudiantes.
- 21.30: Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz.
Lunes 10 de noviembre
- 17: Gimnasia vs. Vélez.
- 19: Deportivo Riestra ves. Independiente.
- 21.15: Argentinos Juniors vs. Belgrano.
- 21.15: Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: River Plate (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 5: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 6: Lanús (a definir).
