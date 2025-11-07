Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 15

La fecha 15 del Torneo Clausura 2025 se disputa desde este viernes 7 de noviembre al lunes 11 con 15 partidos que ponen en juego las últimas plazas en los octavos de final, en las copas internacionales y definen uno de los descensos. Entre ellos, el Superclásico entre Boca y River será el gran plato fuerte. Las tablas de posiciones y el detalle de cada uno de los encuentros de esta jornada se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Platense se consagró en el Torneo Apertura y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 Club Atlético Platense

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

21: Rosario Central vs. San Lorenzo.

Sábado 8 de noviembre

17: Huracán vs. Newell’s.

17: Racing vs. Defensa y Justicia.

19.45: Talleres vs. Platense.

21.30: San Martín de San Juan vs. Lanús.

21.30: Unión vs. Barracas Central.

Domingo 9 de noviembre

16.30: Boca Juniors vs. River Plate.

19.20: Banfield vs. Aldosivi.

19.20:Sarmiento vs. Instituto.

21.30: Tigre vs. Estudiantes.

21.30: Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz.

Lunes 10 de noviembre

17: Gimnasia vs. Vélez.

19: Deportivo Riestra ves. Independiente.

21.15: Argentinos Juniors vs. Belgrano.

21.15: Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba.

Boca y River se enfrentan este domingo en la Bombonera, en el partido más atractivo de la fecha ALEJANDRO PAGNI - AFP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)