Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 17

Vélez Sarsfield amplió su ventaja en la cima de la tabla de posiciones en la fecha 17 de la Liga Profesional 2024 gracias a su gran victoria como local ante Racing 1 a 0 y porque Talleres de Córdoba, hasta antes de la jornada su único escolta, igualó con Belgrano en el clásico 0 a 0. El Fortín llegó a los 36 puntos y tiene cinco más que la T y Huracán, que superó 3 a 1 a Sarmiento de Junín en el estadio Tomás Adolfo Ducó y volvió al segundo puesto.

Más atrás, con 28 unidades, está Instituto de Córdoba producto de su alegría vs. San Lorenzo 2 a 0. Unión de Santa Fe perdió con Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 0 y acumula 27 mientras que Atlético Tucumán cedió ante Tigre 2 a 1 y sigue con 26. River igualó con Platense 0 a 0 y quedó séptimo con 25 en la misma línea de la Academia y el Pirata.

Boca Juniors, tras la salida de Diego Martínez como entrenador, volvió a sonreír después de tres cotejos 1 a 0 sobre Argentinos Juniors y marcha décimo con 24 unidades junto a Deportivo Riestra, que cedió 3 a 1 contra un Independiente que cortó su racha de empates y escaló al 15° puesto.

Así se juega la fecha 18

La próxima jornada de la Liga Profesional se disputará luego de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en la que la selección argentina visitará a Venezuela en Maturín y recibirá a Bolivia en el estadio Monumental.

En ese contexto, el certamen doméstico se reanudará el fin de semana del 19 y 20 de octubre con varios encuentros atractivos. Sobresalen River vs. Vélez, Argentinos Juniors vs. Talleres, Lanús vs. Independiente, Racing vs. Defensa y Justicia, San Lorenzo vs. Barracas Central, Tigre vs. Boca y Unión vs. Huracán.

Argentinos Juniors vs. Talleres.

Belgrano vs. Platense.

Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia.

Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán.

Estudiantes vs. Instituto.

Godoy Cruz vs. Newell’s.

Lanús vs. Independiente.

Racing vs. Defensa y Justicia.

River vs. Vélez.

Rosario Central vs. Banfield.

San Lorenzo vs. Barracas Central.

Sarmiento vs. Gimnasia.

Tigre vs. Boca.

Unión vs. Huracán.

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

LA NACION