Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2

Se disputó este jueves la segunda fecha del grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025 en la que la selección argentina doblegó a Túnez 1 a 0 y se clasificó como líder de la tabla de posiciones a los 16avos de final, instancia que se agregó en el formato de juego con 48 participantes que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) desde la presente cita ecuménica y que se aplicará en el torneo de mayores Estados Unidos-Canadá-México 2026.

Facundo Jainikoski anotó el único tanto con el que la albiceleste logró su segunda victoria en el campeonato y avanzó a la próxima etapa como líder de su zona porque, más allá de una derrota ante Fiji en la última jornada, los únicos equipos que pueden alcanzarlo en la cima con seis puntos son los tunecinos y Bélgica y a ambos los superó -el primer criterio de desempate es el partido entre sí-.

En el otro duelo del grupo, los belgas vapulean a los oceánicos 5 a 0 al entretiempo. Así, la Argentina manda con seis unidades seguida de Túnez y Bélgica con tres cada una. Africanos y europeos se cruzarán en la última jornada y se dirimirán el segundo lugar. Quien quede tercero, en tanto, podrá acceder a los 16avos de final como uno de los mejores ocho de esa posición entre los 12 grupos.

Fixture, resultados y posiciones del grupo D del Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 3-2 Bélgica.

Túnez 6-0 Fiji.

Fecha 2

Argentina vs. Túnez.

Fiji 5-0 Bélgica (entretiempo).

Fecha 3

Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.