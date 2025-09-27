En un segundo tiempo para el olvido, los Pumas mostraron su peor versión en lo que va de la temporada y, tras una primera mitad positiva, sufrieron una goleada ante Sudáfrica, el mejor equipo del mundo de la actualidad, por 67 a 30. Por este motivo, además de hundirse en el fondo de la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, se quedaron sin chances de consagrarse campeones. En el otro partido de la fecha 5, los All Blacks vencieron a Australia por 33 a 24, por lo que el campeón se conocerá el fin de semana que viene, en la última fecha.

El primer tiempo entre sudafricanos y argentinos fue parejo. La Argentina, incluso, llegó a estar 23 a 18 arriba, con varios aspectos positivos. Sin embargo, todo cambió en el complemento, cuando los Springboks sacaron a relucir sus mejores armas y la diferencia resultó abismal. Con un despliegue de todo tipo de recursos y actitud, los locales se convirtieron en una aplanadora y se dedicaron a sacar ventajas con un dominio abrumador, para regresar a la cima de la clasificación general y quedar a las puertas de la defensa del título.

Los Pumas no pudieron con los Springboks y se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones

En el otro compromiso de la jornada, Nueva Zelanda aprovechó la localía y, a pesar de no brillar, consiguió una importante victoria ante los Wallabies en Eden Park para quedar en el segundo puesto y seguir con chances de campeonar. De esta manera, estiró su racha de partidos sin perder en aquel mítico estadio de Auckland, donde no pierde desde 1994.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 5 Rugby Championship

El equipo argentino fue, casi siempre, último en el torneo: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica, mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. En 2023, en tanto, quedó tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada rival y coronó su mejor labor histórica.

Tabla de campeones del Rugby Championship

El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).

Nueva Zelanda - 10 títulos

Sudáfrica - Dos

Australia - Uno

Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.