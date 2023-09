escuchar

Inter Miami tiene un nuevo compromiso de peso este sábado, desde las 18, cuando se enfrenten a Atlanta United en un partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS), certamen en el que los de Florida son colistas en su zona y están muy comprometidos en sus aspiraciones de meterse en playoffs y, consecuentemente, en una hipotética definición. El encuentro tiene lugar en Georgia. Se puede ver únicamente por Apple TV. La gran novedad, que se conoció este sábado por la mañana es que finalmente Lionel Messi no formará parte del encuentro: no está lesionado, sí cansado.

El argentino justamente no jugó el último partido de los dos que componían la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas con la selección argentina, en la altura de La Paz, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar porque no entrenó tras el duelo ante La Tri en el que la albiceleste se impuso con un gol suyo. Es que, al término de este partido con Ecuador Messi fue reemplazado y encendió las alarmas, ya que en su carrera, ser sustituido nunca fue habitual. Contra Bolivia ni siquiera fue al banco de suplentes. Se realizó estudios y si bien no arrojaron lesiones, el cuerpo técnico le dio descanso ya que se encontraba agotado por el trajín de partidos acumulados en un año en el que, a los 36, no hizo pretemporada.

Lionel Messi es adorado en Inter Miami y los fanáticos se alistan para seguir vibrando con él Ryan Sun - AP

De hecho, es una gran incógnita saber qué sucederá con ‘Leo’ en el horizonte cercano, ya que tiene un calendario cargado con Inter Miami, con partidos determinantes cada (prácticamente) tres días. El raid de compromisos comenzará este sábado (aunque él no formará parte) ante Atlanta United. Luego, el miércoles 20, recibirá a Toronto en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. La actividad continuará el domingo 24 con el “Clásico del Sol” ante Orlando City, como visitante. El miércoles 27 de septiembre, en tanto, será la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo, como local.

La exigente agenda de septiembre terminará el sábado 30 contra New York City, nuevamente en condición de local. En octubre, Messi y todo el plantel de Inter Miami, deberán viajar a Chicago para visitar a Chicago Fire, el miércoles 4. Y por último, el sábado 7, antes de sumarse a la selección argentina para los partidos contra Paraguay (el 12 en el estadio Más Monumental), y Perú (17 en Lima), el rosarino volverá a enfrentarse a Cincinnati, rival al que eliminó por penales en las semifinales de la US Open Cup.

El ecuatoriano Leonardo Campana fue uno de los estandartes de Inter Miami ante la ausencia de Messi Wilfredo Lee - AP

Atlanta United vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 32 de la Major League Soccer 2023 - Zona A.

Día: Sábado 16 de septiembre.

Hora: 18 (horario argentino).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Georgia.

Árbitro: Jair Marrufo.

TV: No disponible en la Argentina.

Streaming: Apple TV+.

Atlanta se ubica en la sexta posición de la zona A de la MLS con 42 unidades cosechadas a lo largo de 28 partidos disputados (11 triunfos, nueve empates y ocho derrotas). En la última jornada igualó 2 a 2 con Dallas en condición de visitante gracias a los goles del griego Giorgos Giakoumakis y el georgiano Saba Lobzhanidze (el estadounidense Paul Arriola y el tanzano Bernard Kamungo anotaron para los Cowboys).

Los de Florida, en cambio, están lejos de la clasificación y urgidos: se encuentran lejos de la zona de playoffs pero acumulan 11 partidos sin conocer la derrota. No perdieron ninguno desde la llegada de Messi e incluso ganaron el único que disputaron sin él en cancha (porque estaba con la selección argentina), en el marco de la última fecha. Fue 3 a 2 a Kansas City con un doblete del ecuatoriano Leonardo Campana y un tanto del ex Colón Facundo Farías (el húngaro Dániel Sallói y el mexicano Alan Pulido convirtieron para el Sporting).

El DT Gerardo Martino sabe cómo llevar a Lionel Messi para que Inter Miami saque el mejor provecho

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlanta United corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.45 contra los 2.60 que se repagan por un triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

El campeón del mundo con la Argentina, Thiago Almada, es una de las figuras de Atlanta United Atlanta United

Apple+, la única opción para ver la MLS

Apple TV es un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más. Está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos que poseen iOS. También se puede ver en Smart TV’s y en televisores compatibles con AirPlay, a través de la app o directamente en tv.apple.com. Además, para ver todos los encuentros de ambas competencias, se necesita el paquete denominado “MLS Season Pass”, con costo en dólares.