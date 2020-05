Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en el espectacular gimnasio que el futbolista y la modelo montaron en su casa en Turín. Crédito: Instagram @georginagio

El crack portugués Cristiano Ronaldo es conocido por su gran estado físico. Con 35 años, se mantiene en excelente forma a instancias de un entrenamiento estricto y constante. Con la cuarentena obligada por el coronavirus, entonces, CR7 no pierde el tiempo y continúa con su rutina de ejercicios para cuando regrese la actividad deportiva.

Afincado en Turín desde mediados de 2018, luego de ser transferido a la Juventus , el futbolista luso se mudó a una mansión de dos pisos que incluye un gimnasio top para él y su pareja, la argentina Georgina Rodríguez , quien también es una asidua usuaria del gym.

Georgina y Cristiano trabajando en el gimnasio de su casa en Turín. 00:42

Video

Fue Georgina quien este martes publicó una imagen desde el exclusivo gimnasio de la familia, equipado con varias mancuernas, bicicletas fijas, cintas de correr y prensa de piernas, entre otros elementos de ejercicios. La superficie está recubierta de madera y la pared, por un espejo para automonitorear los trabajos.

Colchoneta y descanso. Cristiano Ronaldo, un deportista de alto rendimiento que se exige al máximo Crédito: Crédito: Captura Instagram Cristiano Ronaldo

La actividad del gimnasio para Cristiano no se limita a la preparación para el alto rendimiento. También abrió su propia cadena en España y Portugal asociado con una importante marca estadounidense. Incluso, en los últimos días, el pentacampeón de la Champions League, se probó como instructor de gimnasia con un video difundido por la propia cuenta de Instagram de su empresa.

Cristiano Ronaldo, en la bicicleta fija de lujo que tiene en su gimnasio en Turín Crédito: Crédito: Instagram Cristiano Ronaldo

Exigente hasta en la recreación, su excompañero en Juventus, el marroquí Mehdi Benatia, contó el último año que una vez lo invitó al gimnasio a las once de la noche. "No sudé y lo necesito. ¿Vienes?", le preguntó el delantero a su compañero. "Yo le respondí que (...) sólo quería llegar a casa y ver la televisión. En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él lo respetas más porque ves que sacrificó toda su vida por el fútbol".