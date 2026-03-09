Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final de la Champions League 2025-2026 tiene series muy atractivas, pero la más trascendente es la de Real Madrid vs. Manchester City cuyo partido de ida se disputará el próximo miércoles a las 17 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el italiano Maurizio Mariani, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.06 contra 3.62 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.94.

La Casa Blanca llegó a la ronda de 16 clubes tras superar en los playoffs a Benfica por un global de 3 a 1, con un triunfo en la ida 1 a 0 y en la revancha, 2 a 1. La serie estuvo marcada por el caso de Gianluca Prestianni con Vinicius Jr., quien acusó al argentino de racismo y este fue suspendido por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Los españoles, que están a cuatro unidades de Barcelona en la liga doméstica, tuvieron que jugar el repechaje del certamen continental porque en la primera etapa se ubicaron novenos con 15 puntos producto de cinco victorias y tres caídas.

De cara al compromiso venidero, el DT Álvaro Arbeloa tiene bajas de peso y sobresale la de Kylian Mbappé, quien tiene una lesión en una rodilla y su vuelta se analiza día a día ya que, según trascendió, no se trata de algo menor y está en riesgo su participación en el Mundial 2026 con la selección de Francia. Quienes también están descartados para el cotejo son Rodrygo, David Alaba, Jude Bellingham, Eder Militão y Dani Ceballos. Álvaro Carreras, en tanto, está más afuera que adentro, pero lo esperarán hasta último momento mientras que Franco Mastantuono será una opción entre los relevos ya que en la ofensiva estarán Gonzalo García junto a Vinicius Jr.

El conjunto de Pep Guardiola ingresó a los octavos gracias al octavo lugar que logró en la primera etapa con 16 unidades producto de cinco alegrías, una parda y dos caídas. Los ingleses anhelan lograr su segundo título en Europa a la par de que pelean en la Premier League -está a siete puntos de Arsenal, pero con un partido menos- y están en la final de la Carabao Cup y en cuartos de la FA Cup.

Como Real Madrid, los Cityzens tienen jugadores importantes a los que no podrán utilizar en la ida porque acarrean sendas lesiones: Joško Gvardiol, Rico Lewis y Mateo Kovačić. A su vez, el brasileño Savinho está en duda.

Manchester City tiene un duro escollo en los octavos de final de la Champions League 2025-2026 PAUL ELLIS� - AFP�

El azar puso a ambos clubes cara a cara por quinto año seguido en una llave eliminatoria de la Champions League. En la edición 2024-2025 se vieron las caras en los playoffs y ganó el Merengue por un global de 6 a 3 gracias a sendas victorias, 3 a 1 en la ida como visitante y 3 a 1 en la vuelta como local. Antes, en el torneo 2023-2024 chocaron en cuartos de final y también ganó la Casa Blanca, pero por penales 4 a 3 tras igualar 4 a 4 en el global. En las semifinales del campeonato 2022-2023 ganaron los ingleses 5 a 1; en la misma instancia de la versión 2021-2022 sonrió el elenco español 6 a 5; y en los octavos de la Champions 2019-2020 ganó el City 4 a 2.

En total, el historial tiene 15 antecedentes entre sí con cinco victorias por lado más cinco igualdades. La última vez que se vieron las caras fue en este torneo, por la sexta fecha de la primera etapa, y sonrió Manchester City 2 a 1 como visitante con goles de Nico O’Reilly y Erling Haaland de penal. Rodrygo abrió el marcador para Real Madrid.