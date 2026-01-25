Atlético de Madrid vapuleó a Mallorca con un golazo infernal de Thiago Almada

“Hubo muchos rumores en el último tiempo. La verdad que yo estaba muy tranquilo, haciendo mi trabajo en el club, tratando de demostrarle al técnico que quiero estar. Y creo que está claro que voy a seguir“.

Las palabras de Thiago Almada en los últimos días, tras los rumores que iba a emigrar de Atlético de Madrid, le pusieron fin a una ola de versiones en torno al volante campeón del mundo. Y lo que hizo este domingo, en la victoria del equipo colchonero por 3-0 sobre Mallorca, en el Wanda Metropolitano, terminó por delinear un futuro mucho más venturoso en la capital española, porque marcó un golazo de colección que desató la locura de los fanáticos.

Fue una genialidad la de Almada, que con apenas 15 minutos en la cancha demostró que su talento no tiene límites. Después de una gran jugada individual, se metió con la pelota dominada dentro del área para dejar en el camino a tres defensores; luego sacó un derechazo potente y desató la euforia de Diego Simeone, que lo había hecho ingresar a los 72 minutos en lugar del noruego Alexander Sorloth, que marcó el primer tanto como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas disputadas en 2026.

“Derechazo imposible para el arquero y eso que es atajador, pero en ésta no pudo hacer nada”, dijo el comentarista de la transmisión oficial, respecto del tanto del exVélez y campeón del mundo en Qatar 2022. Mientras que en las redes sociales, un posteo de ESPN, resumió: “¡Potrero puro, nene! ¡Infernal golazo de Thiago Almada para que el Atleti pase a golear a Mallorca!“.

Almada sumó su partido número 20 con el Atlético y convirtió su tercer gol en el club de Madrid, al que llegó proveniente del Olympique de Lyon, de Francia.

El entrenador argentino, que disfrutó del decimotercer triunfo consecutivo en el Metropolitano, diez seguidos en La Liga, optó por poner entre los titulares a Julián Álvarez (acumula 8 partidos sin convertir, no marca desde el 9 de diciembre ante el PSV) y a Giuliano Simeone como delanteros. Para el segundo tiempo ingresaron Thiago Almada y Nicolás González, mientras que Nahuel Molina y Juan Musso estuvieron en el banco de los suplentes.

El grito de gol de Thiago Almada y el festejo con Julián Alvarez PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Estos movimientos no son menores para el equipo colchonero, ya que es uno de los equipos de la Liga de España que más goles logró gracias a sus jugadores suplentes: los futbolistas que arrancan desde el banco convirtieron 11 tantos: 6 festejos para Antoine Griezmann y 3 para Thiago Almada. Los otros dos equipos con más conquistas gracias a sus futbolistas suplentes son Celta (11) y Barcelona (10).

Con esta victoria, Atlético de Madrid se afianza en el tercer puesto de la Liga, detrás de Barcelona y Real Madrid, con 44 puntos, a siete unidades de la punta. Además, el conjunto colchonero tomó energía para afrontar la fecha decisiva en la Champions League, ya que el miércoles próximo recibirá al Bodo Glimt de Noruega en busca de un lugar entre los mejores ocho equipos que se clasificarán a los octavos de final.

La imagen de Diego Simeone durante el partido entre Atlético de Madrid y Mallorca en el Metropolitano de Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Después del fastidio del Cholo Simeone contra un periodista en la previa del partido por el rendimiento de Julián Alvarez, al DT volvieron a preguntarle por el delantero argentino luego de la victoria ante Mallorca: “Todos los futbolistas pasan por este tipo de rachas. Quizás empiece a marcar y acabe con una cantidad de goles enorme. Es diferencial y si queremos llegar a los momentos importantes lo necesitamos porque es uno de los mejores del equipo”.

Además, el DT habló de una necesidad de fichajes: “Seguramente buscaremos los jugadores que necesita el equipo porque los necesita”. Y el Cholo habló también de la contundencia arriba. “Es parte del juego, a veces tenemos la fortuna de que le quede la pelota a Sorloth para empujar, otras que sacan los defensas bajo la línea... Todos los partidos no son iguales y ojala aparezcan más momentos como los de hoy”.