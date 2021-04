Atlético Tucumán - Vélez, por la Copa de la Liga: ¡Atento Boca! el Decano frenó al Fortín e irá a la Bombonera recargado

Atlético Tucumán dio el golpe ante el líder Vélez. Lo venció este lunes como local por 2-0, por la 9° fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga, con goles de Oscar Junior Benítez y Augusto Lotti. El encuentro fue de ida y vuelta, entretenido, con chances de gol y un ritmo parejo en líneas generales. Porque el desarrollo terminó en poder del equipo tucumano, pero también pudo ser de los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que tuvieron una noche poco eficaz en ataque y allí se encuentra una de las explicaciones del resultado. Atlético Tucumán se recargó de energías con la victoria e irá con más confianza al choque del próximo sábado ante Boca en la Bombonera.

Los dirigidos por Omar De Felippe salieron con un esquema 4-4-1-1 que pudo parecer conservador a simple vista, pero cuando se analizó los intérpretes esa sensación cambió. Y terminó de confirmarse con la postura en los primeros veinte minutos. El mediapunta fue Leonardo Heredia y el 9, Javier Toledo. Pero por los costados de la línea de volantes ubicó a dos delanteros más: Junior Benítez por la derecha y Ramiro Ruiz Rodríguez por la izquierda. Y entre todos le generaron inconvenientes a la línea de 3 del equipo visitante compuesta por De los Santos, Gianetti y Abram.

Lo mejor del partido

Atlético Tucumán golpeó de entrada con una jugada rápida de izquierda a derecha y muy bien resuelta en velocidad y precisión entre Leo Heredia, Javier Toledo (asistidor) y Oscar Junior Benítez (definidor). Acción de contraataque a partir de un error de Galdames pero muy bien escalonada que sorprendió al fondo de Vélez.

La posesión fue del equipo de Mauricio Pellegrino durante la primera etapa (62% a 38%), pero fueron más peligrosos los avances de Atlético Tucumán con espacios que lo que el Fortín pudo hacer con avances más respaldados. Con las transiciones rápidas, de hecho, tuvo más situaciones con un intento de Ruiz Rodríguez desde el centro y tratando de definir de lejos ante Hoyos y con otro zurdazo de Toledo que controló el arquero. También hubo otro desborde de contraataque de Ruiz Rodríguez por la izquierda que, tras una gambeta ante Gianetti, remató a las manos de Hoyos.

Más allá de las voluntades, Cristian Tarragona fue el futbolista más peligroso de Vélez. Durante la primera etapa, el centrodelantero generó peligro primero con un cabezazo que exigió a Lucchetti (tras un centro desde la izquierda de Janson) y un bombazo desde afuera del área que hizo revolcar otra vez al arquero. Y en el segundo tiempo, Osores le sacó un gol en la línea a Tarragona cuando definía de emboquillada.

En la segunda etapa, Pellegrino hizo un cambio ofensivo para torcer la historia: Juan Lucero (centrodelantero) por Ortega (carrilero por la izquierda), y esta última posición la pasó a ocupar otro zurdo: Bouzat. Como no logró las respuestas esperadas, a los 21 minutos redobló la apuesta con los ingresos de Luca Orellano y Thiago Almada, las mayores apuestas juveniles de Vélez. Arriba, el doble 9 se mantenía con Lucero y Tarragona.

Dio la impresión de que las respuestas defensivas de Atlético no eran tan eficaces como en el primer tiempo, pero las primeras aproximaciones del Fortín fueron con desprendimientos de Pablo Galdames, uno de sus volantes centrales: de arranque pateó desde afuera del área y en la segunda no pudo controlar cuando ingresaba solo ‘falso 9′. Uno de los mediocampistas box to box del fútbol argentino demostraba su despliegue con apariciones sorpresivas.

El equipo de De Felippe se tomó un respiro, pero cuando tuvo la chance generó ataques peligrosos, con un remate de Erbes que se fue apenas desviado y otro de Heredia, tras recuperar alto ante una mala salida desde abajo del arquero Hoyos.

Vélez iba, pero Atlético Tucumán demostraba lo peligroso que podía ser en cada avance. Y así fue como a los 30 minutos -con una gran proyección del lateral Guillermo Ortíz- generó el gol de Augusto Lotti. El delantero definió de arremetida tras un rebote que dio Hoyos ante el cabezazo de Ortíz, que había recibido un centro de Toledo: se invirtieron los roles: el 9 le tiraba el centro al 4.

El equipo de Pellegrino generó tres chances claras, otra con Tarragona, otro cabezazo de Galdames y la restante con Lucero, pero en todas respondió bien Lucchetti. No era la noche de Vélez, y sí la de Atlético Tucumán, que completó uno de sus mejores partidos desde que Omar De Felippe es el entrenador justo en la antesala a su visita ante Boca, en la Bombonera.

Como Lanús también perdió (ante Newell’s), Vélez mantuvo la cima y con tres puntos de diferencia con el conjunto de Zubeldía. Pero lo que sucedió en Tucumán es una muestra más de la irregularidad general.