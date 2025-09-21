LA NACION
Atlético Tucumán vs. River, en vivo por el torneo Clausura

El equipo millonario, con la mente en la Libertadores, juega en Tucumán

La salida en falso de Ledesma, en Tucumán
Termina el primer tiempo

Pudo haber empatado River, pero tuvo una preocupante primera mitad. Gana Atlético Tucumán por 1 a 0, al término del primer tiempo.

Seis tiros de esquina

Los problemas defensivos millonarios son alarmantes. Hasta ahora, cedió seis córners; en cinco, se impuso de arriba el Decano. Dos goles, uno anulado por VAR.

Fabricio Bustos defiende el balón
Intenta, pero...

Con algunas proyecciones de Bustos, River busca, intenta, pero no le sale una bien. Juanfer trata de ser el conductor.

Atlético Tucumán celebra el 1-0
Lo pierde Galarza

Una buena jugada de Juanfer deriva en una posición ideal para Galarza, que define mal. Lo mejor de River.

Gol de Atlético Tucumán

Otro córner de Atlético Tucumán, salida en falso de Ledesma, el reemplazante de Armani. Cabezazo goleador de Ferreira.

Gol de Atlético Tucumán (anulado)

El Loco Díaz, de cabeza, abre el marcador, pero está en posición adelantada. El VAR cambia la decisión del árbitro, el partido sigue 0 a 0.

Empieza el partido

Atlético Tucumán y River ya juegan en Tucumán.

El local

El Decano necesita recuperarse. Perdió los últimos dos partidos (1 a 0 contra Gimnasia de La Plata y 2 a 0 con Newell’s), aunque se mantiene en la pelea por el ingreso a los playoffs (se clasifican los ocho primeros de cada zona).

El visitante

Se creía que River iba a afrontar este partido con suplentes, para resguardar a los titulares de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, tras la derrota por 2 a 1 como local. Sin embargo, juega con muchos titulares. Se ubica segundo en la tabla de posiciones, con 18 unidades (con un partido menos que Riestra, que tiene 19) y viene de ganarle 2 a 1 a Estudiantes.

La formación millonaria

La formación tucumana

Más datos

El partido está programado para las 21.15, con el arbitraje de Facundo Tello. Se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports.

Los datos

El local necesita mantenerse en zona de clasificación rumbo a los octavos de final y el visitante no quiere perder el invicto y el liderazgo, pese a que tiene la atención localizada en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el miércoles, ante Palmeiras y en Brasil. En la ida, perdió 2.1 en el Monumental.

Bienvenidos al partido en vivo

Atlético Tucumán y River se citan este sábado en el estadio José Fierro, en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Todo lo que pase, LA NACION lo narrará minuto a minuto.

Por Ariel Ruya
