Atlético Tucumán vs. River, en vivo por el torneo Clausura

Se creía que River iba a afrontar este partido con suplentes, para resguardar a los titulares de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, tras la derrota por 2 a 1 como local. Sin embargo, juega con muchos titulares. Se ubica segundo en la tabla de posiciones, con 18 unidades (con un partido menos que Riestra, que tiene 19) y viene de ganarle 2 a 1 a Estudiantes.