Augusto Batalla, especialista en penales: atajó uno más y después le hizo señas al pateador

Augusto Batalla tiene un romance con los penales. Si hace algo más de un mes el arquero argentino de Rayo Vallecano era noticia por tapar dos disparos desde los doce pasos en tiempo adicionado ante Leganés, este sábado volvió a hacerlo. El guardavallas formado en River y con pasado en San Lorenzo fue fundamental para mantener la ventaja que había sacado su equipo en la visita a Alavés (gol de Pathé Ciss a los dos minutos de juego). A los catorce minutos de la primera parte, el mediocampista local Joan Jordán dispuso de una pena máxima y Batalla adivinó su intención: su rival le quiso picar el tiro. La pelota fue mansa y tranquila hacia su cuerpo. Después de lanzar el contragolpe, y tras ser felicitado por algunos de sus compañeros, Batalla levantó el dedo índice de su mano derecha e hizo un movimiento similar a un “no”. El mensaje: “A mí no me van a hacer un gol a lo Panenka”.

Los números de Batalla con los penales mejoran incluso a un especialista como Sergio “Chiquito” Romero, hoy arquero de Boca. Si se tienen en cuenta sólo los disparos desde el manchón blanco durante el tiempo reglamentario, a Batalla le tiraron 25 penales en toda su carrera. Y le convirtieron 16 goles. Es decir que atajó 9, un 36% de acierto. La hoja de servicios de Romero, en cambio, dice que le patearon 14 veces y tapó 5, es decir, un 35,7% de efectividad.

Lo de Batalla también es superior a lo de Emiliano Martínez desde los doce pasos. Dibu tiene apenas un 17,4% de acierto en los 90 minutos: Le patearon 24 veces y apenas atajó 4. Hace apenas una semana, Rayo Vallecano confirmó la compra definitiva del arquero argentino. A cambio de 1,7 millones de euros, el club madrileño se quedó con el 70% del pase que era de River y le hizo un contrato a Batalla hasta 2030. Llegó para quedarse (y para atajar penales).

Se quisieron lucir, pero el argentino Augusto Batalla fue el que terminó sonriendo al final.



▶️ Más 🇪🇸 #LaLiga en #DisneyPluspic.twitter.com/bZXTfT20gL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 29, 2025

Aquel penal en el primer tiempo fue fundamental para que Rayo Vallecano se llevara un gran triunfo de tierras vascas. Porque tras mantener su arco en cero en el primer tiempo, los madrileños, que tuvieron también al argentino Oscar Trejo como titular, ampliaron la ventaja en la segunda parte gracias a un gol de Pedro Díaz. Los tres puntos les sirven a los de Vallecas para seguir soñando con un objetivo que hasta hace un tiempo se parecía a una utopía: clasificarse a algún torneo europeo.

“Vamos a soñar con llegar hasta donde queremos llegar”, dijo Batalla después de la victoria de su equipo. El argentino es el quinto arquero con más atajadas en toda la liga española: suma 77 y se transforma en una de las grandes figuras de su equipo. En Alavés, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet yque por ahora ocupa el puesto 18 peleando por no descender, fue titular el ex Talleres de Córdoba Nahuel Tenaglia y en la segunda parte ingresó Tomás Conechny (ex San Lorenzo y Godoy Cruz, entre otros equipos).

El día que Batalla se vistió de héroe

Por la 22ª fecha de la Liga de España, el conjunto de Vallecas se llevaba tres puntos ante Leganés que lo ponían en puestos de Conference League, pero, en el descuento, un penal para el local -sancionado vía VAR- provocó que Batalla se convirtiera en el gran héroe de la noche.

Desde los 12 pasos, el encargado de ejecutarlo fue el delantero Miguel de la Fuente. Batalla fue a su derecha, lo atajó, pero el peligro no había terminado: en el rebote el defensor Valentin Rosier marcó el gol del empate. Sin embargo, el juez -con una nueva intervención del VAR- lo anuló por invasión de área.

¡Impresionante lo de AUGUSTO BATALLA en España!



🧤🇦🇷 El argentino atajó dos penales agónicos en la victoria de Rayo Vallecano:



1️⃣ El primero tuvo que repetirse por INVASIÓN

2️⃣ El segundo determinó el triunfo 1-0 ante Leganés



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus pic.twitter.com/yYTUDJdYZv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2025

En un cierre repleto de polémica, recién en el minuto 105 de partido De la Fuente se colocó nuevamente frente a la pelota. Con un disparo a la derecha, Batalla volvió a adivinar, desvió el disparo y selló la victoria de Rayo Vallecano.

¡¡BATALLA SALVADOR!! ¡¡EL ARGENTINO ATAJA EL PENAL SOBRE LA HORA Y RAYO SIGUE 1-0 ANTE LEGANÉS!!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus pic.twitter.com/SpQtXTGomU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2025

LA NACION