Austria vs. Jordania por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Austria y Jordania en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Austria y Jordania correspondiente al grupo J se disputará el miércoles 17 de junio a la 01.00 h en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.
El presente de ambos equipos
El seleccionado de Austria afronta su estreno en el certamen con el objetivo de marcar el ritmo desde el inicio en el grupo J. Por su parte, el conjunto de Jordania hace su presentación en el torneo mundialista buscando dar el golpe en esta primera jornada y sumar unidades vitales para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.
Estadísticas en la antesala
Ambos equipos llegan a este compromiso en el San Francisco Bay Area Stadium con registros distintos en sus procesos de preparación. Este enfrentamiento representa una oportunidad única para ambas selecciones de imponer condiciones desde lo táctico, considerando la paridad esperada en la configuración del grupo J del Mundial 2026.
Lo que está en juego
El debut en una Copa del Mundo conlleva una presión especial para los dos planteles. Sumar de a tres en el primer partido es fundamental para cualquier equipo que busque liderar su zona, por lo que el resultado de este cruce será determinante para definir la hoja de ruta de Austria y Jordania en el resto de la fase de grupos.
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