Lionel Messi junto a su esposa Antonella Rocuzzo ya están en parís para la entrega del Balón de Oro Crédito: Captura TV

La gala del Balón de Oro 2019: el minuto a minuto de la ceremonia

Así está el Théâtre du Châtele

A partir de las 14 empieza la gala de la 64ª edición del Balón de Oro que será en el Théâtre du Châtele de Parísque ya aguarda por todas las figuras. Además, en el mismo horario comienza la transmisión en Argentina que serán transmitidas por ESPN y Fox Sports. A las 16.30 se conocerá el ganador.

Así se encuentra el teatro Chatelet, en París, donde se ultiman los detalles para la entrega del #BallonDor. ¡Messi va en busca del sexto personal!

Las fotos y los autógrafos en el aeropuerto

Muchos fanáticos aguardaban por el arribo de Messi en el aeropuerto para llevarse una foto y un autógrafo del argentino que hace 10 años ganó su primer balón de oro y ahora buscará el sexto.

Messi y su familia ya están en París

En un avión proveniente de Barcelona, Lionel Messi ya aterrizó en París acompañado de su esposa Antonella Rocuzzo y de sus hijos Mateo y Thiago. Además en el mismo vuelo viajaron el francés Antoine Griezzmann y el holandés Frenkie De Jong.

La previa

El Théâtre du Châtele de París ya aguarda por la entrega del Balón de oro de 2019 y Lionel Messi ya está en la capital francesa en busca de su sexto galardón y buscará el otro premio individual mayor. El premio que será entregado por la revista France Football de manera independiente, ya que la FIFA otorgó The Best al mejor de la temporada. De sumar el sexto Balón de Oro, Messi superaría a Cristiano Ronaldo, que también posee cinco premios. El portugués no asistirá a la fiesta de premiación.