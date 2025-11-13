LA NACION

A Lionel Messi le preguntaron si prefiere ganar otro Balón de Oro u otro Mundial y fue tajante con la respuesta

El capitán de la selección argentina fue partícipe de un juego de preguntas y respuestas; este viernes, La Pulga será titular en un amistoso contra Angola

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El ping-pong que respondió Lionel Messi
El ping-pong que respondió Lionel Messi

A horas del encuentro ante Angola, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, habló con el medio 433 sobre su preferencia entre ganar un nuevo Balón de Oro o sumar otro Mundial a su extenso palmarés como futbolista profesional.

En un ping-pong, el delantero rosarino debió elegir entre dos opciones y la más importante fue su decisión entre un nuevo Balón de Oro -cosechó ocho en su etapa como jugador- o un nuevo Mundial -conquistó el de Qatar 2022 con la selección argentina-.

Messi prefirió ser nuevamente campeón del mundo que conseguir otro Balón de Oro
Messi prefirió ser nuevamente campeón del mundo que conseguir otro Balón de OroAníbal Greco - La Nación

Sin lugar a dudas, y al dejar de lado su ego por querer una nueva estatuilla individual, el astro argentino reveló que su sueño es conseguir otra Copa del Mundo. Con un lugar asegurado en la próxima cita mundialista, Messi confirmó que estará presente y, de esta manera, sumará su sexta presencia consecutiva en esta competición tan importante a nivel selección.

Otras respuestas de Leo llamaron la atención: prefirió ser dueño de un club a ser entrenador; que le hagan un caño antes que hacerse un gol en contra; ser defensor antes que arquero y el clima de Barcelona por sobre el de Miami, la ciudad en la que vive actualmente con su familia.

Messi eligió Barcelona sobre Miami y abrió un nuevo interrogante sobre su posible vuelta al club Culé
Messi eligió Barcelona sobre Miami y abrió un nuevo interrogante sobre su posible vuelta al club Culé @leomessi

Por otra parte, Messi se encuentra con la selección argentina en España y próximamente viajará a Luanda, la capital de Angola, el país al que enfrentará en la jornada de este viernes en el marco de un amistoso.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Próxima carrera de la F1: cuándo es y todas las fechas que le quedan al campeonato
    1

    Próxima carrera de la F1: cuándo es y todas las fechas que le quedan al campeonato

  2. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    2

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  3. Apareció la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Russo: en qué pueblo fue encontrada
    3

    Apareció la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo: en qué pueblo fue encontrada

  4. Partidos de hoy jueves 13 de noviembre en el ATP Finals 2025
    4

    Partidos de hoy jueves 13 de noviembre en el ATP Finals 2025

Cargando banners ...