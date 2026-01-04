La mejor futbolista del mundo se casó con la exjugadora estadounidense Carrie Lawrence en Florida
Las dos celebridades dieron el sí en un acogedor lugar al aire libre con la presencia de amigos, familia... y el perro de las futbolistas
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, bajo una jornada radiante de sol, Marta Vieira da Silva, coronada seis veces como la mejor jugadora del mundo, se casó con Carrie Lawrence, a quien conoció en el año 2022 en los Estados Unidos, cuando ambas coincidían en el equipo Orlando Pride.
La ceremonia estuvo a cargo de Janine Closs, quien armó una impactante fiesta que contó con una gran cantidad de invitados, música y baile. El sitio escogido por la wedding planner fue el Pelican Club, un lugar privilegiado y visitado por las celebridades estadounidenses.
“Cada detalle fue diseñado con amor, sensibilidad e intención, convirtiendo este día en una experiencia verdaderamente única e inolvidable. Ser parte de un momento tan íntimo es más que trabajo: es honor, confianza y propósito”, expresó Closs, quien agregó un video a su cuenta de Instagram donde se las ve a Marta y Lawrence sonrientes. Entre los detalles que más sobresalieron de la jornada estuvo la aparición de Zeca, la mascota de la pareja, quien ingresó vestida con un atuendo blanco para no desentonar.
De la mano con su madre Teresa Da Silva, la futbolista brasileña de 39 años eligió un outfit de color blanco compuesto por un pantalón de vestir, un saco, una blusa y un sombrero de ala ancha de color blanco. Por su parte, Lawrence fue por un atuendo más clásico al llevar puesto un vestido del mismo color.
Una vez que dieron el sí, la pareja invitó a los presentes a una enorme pista de baile, donde disfrutaron de una jornada memorable acompañadas de su círculo íntimo.
Como se acostumbra en estos eventos, las anfitrionas utilizan sus redes sociales para mostrar el detrás de escena y muchas fotos y videos de la celebración que se hizo en Estados Unidos, pero tuvo un fuerte impacto en Brasil, donde Marta es una de las deportistas que hizo historia en el fútbol.
La historia de amor entre Marta y Lawrence tiene como nexo el fútbol. Ambas compartían el plantel del Orlando Pride de la Liga estadounidense, hasta que un flechazo y los intereses en común las llevaron a estar juntas adentro y afuera de las canchas.
Lawrence es una reconocida exjugadora de fútbol en los Estados Unidos. Su progreso se truncó en sus últimos años de carrera debido a reiteradas lesiones que la llevaron a abandonar el deporte profesional a finales de 2024, convirtiéndose en la directora de reclutamiento de talentos para la empresa Young Money.
A lo largo de su romance, la pareja utilizó sus plataformas digitales para contar detalles de viajes, momentos vividos y otro tipo de situaciones que lo conectaron con sus seguidores de todo el mundo.
“Dos años compartiendo mi vida con esta persona especial, suerte la mía”, expresó Marta en un antiguo posteo, donde celebró el segundo aniversario junto a quien hoy es su esposa.
Galardonada por la FIFA como la mejor jugadora del mundo en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018, Marta es la máxima goleadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y una leyenda para el fútbol femenino.
