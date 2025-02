Newell’s echó a Soso y llega Fabbiani: el Apertura tuvo cinco cambios de técnicos... y pueden ser seis

Las consecuencias negativas para Newell’s no terminaron con la derrota en el clásico ante Rosario Central. Hubo una derivación inmediata, en cierto punto previsible porque el entrenador Mariano Soso llegaba en la cuerda floja por una sucesión de malos resultados. La caída por 2-1 en el Coloso, más allá de que el director técnico había manifestado en la conferencia de prensa que se sentía con fuerzas para seguir, precipitó su salida luego de una reunión este lunes con el presidente Ignacio Astore. También se acordó la desvinculación del director deportivo Rubén Capria, que había sido el encargado de elegir a Soso, cuya breve gestión se limitó a nueve partidos, con seis derrotas, dos victorias y un empate.

En noviembre pasado, Soso había pagado una cláusula de rescisión (alrededor de 100.000 dólares) para desvincularse de Alianza Lima y arreglar con Newell’s, club del que es hincha y siempre soñó con dirigir.

Newell’s se movió rápido para conseguir sucesor en un fútbol argentino que marea con los cambios de entrenador. Ya son cinco los cesanteados en seis fechas. Mientras Cristian Fabbiani dirigía este lunes a Deportivo Riestra en la derrota por 2-1 frente a Sarmiento en Junín, ya se mencionaba que era inminente su llegada da Newell’s. Un par de horas después del encuentro, Deportivo Riestra despidió al Ogro en su cuenta de X.

Mientras tanto, en la conferencia de prensa, Fabbiani evitaba pronunciarse sobre su futuro, pero daba a entender que no seguiría, en medio de su fastidio porque Sarmiento dio vuelta el resultado en el final con dos penales de Gabriel Carabajal. “No sé lo que va a pasar, pero si toca irme sería una falta de respeto decirlo en esta conferencia. Estoy con mucha bronca porque se me escapó un partido de una manera que no estaba en mis planes”, expresó el Ogro, que en el Malevo armó un equipo combativo y rendidor. En su gestión de 45 encuentros consiguió una eficacia del 43 por ciento, producto de 13 victorias, 17 empates y 15 derrotas. Alejó a Riestra del peligro del descenso y lo deja en puesto de clasificación para los octavos de final del Apertura.

Lo más destacado de Sarmiento 2 - Deportivo Riestra 1

Fabbiani debutará en Newell’s el próximo lunes, de visitante frente a Barracas Central. El exdelantero tiene una cercanía afectuosa con Newell’s desde que en 2008 disputó 15 partidos en el rojinegro, con cinco goles y tres asistencias. En la memoria también quedó un increíble gol que desperdició ante Rosario Central, luego de gambetear al arquero y definir por arriba del travesaño con el arco libre. En la fecha anterior del Apertura, cuando Riestra recibió a Rosario Central, Fabbiani vistió una remera roja y negra. Una identificación que a partir de mañana será más directa, cuando firme contrato hasta diciembre de 2025.

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Mariano Soso ha dejado de ser el director técnico del primer equipo.



Deseamos éxitos a Mariano en sus próximos pasos. pic.twitter.com/HfcbmLFjzw — Newell’s Old Boys (@Newells) February 18, 2025

En medio del fuerte malestar de sus hinchas con la dirigencia -Astore podría adelantar para mediados de año las elecciones previstas para diciembre-, Newell’s intentará encontrar estabilidad con un nuevo director técnico. En la última década, solo un entrenador completó un año de gestión (Gabriel Heinze, en 2023). Desde el 1° de enero de 2024 pasaron cuatro conductores: Mauricio Larriera (20 encuentros), Adrián Coria (interino, uno), Sebastián Méndez (10), Ricardo Lunari (8) y Soso (9).

El de Fabbiani será el quinto recambio de DT en seis fechas del Apertura. Antes que Soso se fueron Marcelo Méndez (Gimnasia, reemplazado por Diego Flores), Walter Erviti (Belgrano, llegó Ricardo Zielinski), Facundo Sava (Atlético de Tucumán, asumió Lucas Pusineri) y Ernesto Pedernera (dirige Godoy Cruz este lunes ante Vélez y mañana toma el mando Esteban Solari). Es muy complicada la situación de Sebastián Domínguez en Vélez, que en Liniers perdió con Godoy Cruz.

