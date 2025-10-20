La maldición de la fecha 13: a un DT lo echaron antes del clásico y dos se fueron después de perder

Las urgencias dominan al fútbol y se potencian en la liga profesional de la Argentina. Walter Ribonetto, que se había retirado sin hacer declaraciones luego de la derrota de Godoy Cruz ante Lanús el viernes por la noche, dejó de ser el entrenador del Tomba este lunes. Alejandro Orfila fue despedido por la dirigencia de Gimnasia en la antesala del clásico con Estudiantes y Cristian Fabbiani fue el otro entrenador que debió irse luego de un traspié: el viernes Newell’s cayó ante Argentinos Juniors por 3-1. La maldición de la fecha 13, para creer o...

Con esta cifra, ya son 26 los entrenadores que se fueron en la Liga Profesional Argentina durante 2025, siete de ellos en el actual Clausura (ocho si se cuenta a Diego Cocca, que renunció días antes de debutar en Taleres). Ribonetto dirigió a Godoy Cruz en once encuentros y sólo ganó uno (ante Platense en Vicente López por 3 a 1), empató 4 y perdió 6. Contando el torneo Clausura y la Copa Sudamericana, logró sumar 7 puntos de 33 posibles. Había generado buenas expectativas con algunos pasajes del juego en los cruces internacionales ante Atlético Mineiro, pero terminó perdiendo ambos encuentros, en Brasil y en Mendoza. Como visitante había empezado ganando con el golazo de Santino Andino, el delantero que participó del Mundial Sub 20, pero no lo pudo sostener y cayó por 2-1. En la vuelta perdió 1-0. Y tras una nueva derrota ante Lanús, se fue. Teniendo en cuenta el receso por las elecciones y que no habrá fútbol el próximo fin de semana, cuando vuelva a rodar la pelota en el certamen doméstico el 2 de noviembre el Tomba recibirá a San Martín de San Juan, el clásico de cuyo. Lo reemplazará Julio Omar Asad.

Walter Ribonetto se fue de Godoy Cruz: la derrota del viernes con Lanús fue su último partido

Ribonetto venía siendo cuestionado en Mendoza y luego del clásico que finalizó empatado ante Independiente Rivadavia 0-0 pero que Godoy Cruz había jugado varios minutos con un jugador más, había declarado: “En el segundo tiempo, con el hombre de más, no estuvimos finos, había lugar para jugar cuando lo teníamos que hacer y no lo hacíamos. Muchas veces el hombre de más no es suficiente como para ganar, pero tuvimos las intenciones y la demostración que podíamos ganar metiendo gente en ataque”.

Y había agregado: “Obviamente que somos conscientes de la situación complicada que estamos, pero estamos todos unidos: dirigencia, hinchas, nosotros, el staff, más juntos que nunca para sacar esto adelante. Tampoco pensamos en lo que puede suceder, pensamos más arriba, en querer ganar un partido para que todo cambie lo más rápido posible”. Pero no se vio la reacción esperada ante Lanús y esa “unión” de la que hablaba el DT duró un puñado de días más.

Fernando Zaniratto, DT interino de Gimnasia en el clásico ante Estudiantes Ignacio Amiconi - Fotobaires

Los dirigentes de Gimnasia echaron a Alejandro Orfila antes del clásico con Estudiantes porque, entendían, que el plantel ya no le respondía. Y que mantenerlo hubiera sido un camino a una derrota segura. El Lobo, con el interinato de Fernando Zaniratto, igual perdió 2-0. Claro, en el medio hubo cambio de jugadores, aparecieron nombres que no eran prioridad para Orfila. “Hicimos modificaciones porque nos queríamos hacer más fuertes desde la posesión de la pelota. Los cambios fueron en base a lo que habíamos visto de los últimos partidos y lo que creímos que necesitaba el equipo. Pero no lo logramos. Estudiantes nos superó y ganó bien”, dijo Zaniratto, que agregó: “Ahora nos quedan tres finales y vamos a intentar corregir cosas y dar lo mejor”

Cristian Fabbiani se había mostrado con fuerzas para seguir luego de la derrota de Newell’s ante Argentinos, en la que los errores defensivos fueron otra vez determinantes para la caída de la Lepra. La posición del descenso nuevamente aparecía como alerta y por eso la dirigencia le puso fin a un ciclo que duró 28 partidos, de los que ganó ocho, empató diez y perdió nueve.

Cristian Fabbiani en conferencia luego de la derrota de Newell’s Old Boys con Boca Juniors. Captura TV

Tras conocer la noticia de la dirigencia, Fabbiani se expresó en redes sociales: “Solo puedo decir gracias. No encuentro palabras de agradecimiento a todos los hinchas leprosos por el apoyo desde el primer día. Newell’s se tiene que recuperar pronto porque yo sé que es unos de los clubes más importantes del país y lo viví en carne propia desde que llegué al club”. Y agregó: “Jugar con 50 mil personas todos los partidos no es para cualquiera. Desde que llegué al club solo viví para el club al 100 % y no alcanzó del todo. Pero me voy tranquilo porque di todo con mi gente de trabajo. Se lo va a extrañar, el club siempre está por delante de cualquier persona”.

Son siete los entrenadores que se fueron durante el Clausura: Javier Sanguinetti (Sarmiento), Esteban Solari (Godoy Cruz), Mariano Charlier (Aldosivi), Julio Vaccari (Independiente), Alejandro Orfila (Gimnasia), Cristian Fabbiani (Newell’s) y Ribonetto (Godoy Cruz).

Alejandro Orfila se fue de Gimnasia Prensa Gimnasia

Otro que parece condicionado por la mala suerte es Gustavo Quinteros, el DT que asumió en Independiente y todavía no pudo ganar, pese a que se le dieron contextos durante los partidos que disputó merecer sumar puntos. Debutó ante Racing en el empate 0-0 y si bien el Rojo la pasó mal en los primeros minutos, luego se hizo viral el gol errado sobre el final por esa corrida de Pablo Galdames ante Cambeses que le habría cambiado el ánimo, no sólo el primer triunfo en el torneo Clausura. Luego empató con Godoy Cruz en Mendoza 1-1, jugó bien ante Lanús en Avellaneda pero perdió 0-2 y en San Juan cayó ante San Martín 0-1 de manera increíble, fallando un penal (Borgogno se lo desvió a Galdames), anulándole correctamente un gol por VAR, por la posición adelantada de Leo Godoy.

“Estoy en deuda con la gente y los jugadores también. Todo cuesta el doble con la cantidad de partidos que llevamos sin ganar. No merecíamos perder, no vi un rival que nos haya superado, pero fallamos en muchas situaciones claras. Esto pasa más que nada por lo mental, pero vamos a seguir trabajando para salir de esta situación. Ellos son los primeros que quieren ganar, por sus familias y sus amigos. Pero la falta de confianza hace que cometamos errores muy evidentes”, dijo Quinteros luego del partido con San Martín.