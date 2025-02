Banfield jugó mejor, pero Boca encontró una pelota parada salvadora y se aferró a Marchesín

Boca va. Juega bien, más o menos o mal, pero siempre hacia adelante. Con suplentes, fue superado en buena parte de la noche por un atrevido Banfield, que desperdició varias situaciones claras de gol. Y en el final, cuando nadie lo esperaba, aprovechó una pelota parada. Córner de Palacios, cabezazo fulminante de Di Lollo, a los 41 minutos del segundo tiempo. En el cierre, Marchesín capturó la pelota del partido, con otra reacción sensacional.

Y así, con sufrimiento y una cuota de personalidad arrolladora, se impuso por 1 a 0 sobre Banfield. Está en carrera en la Zona A del Apertura 2025 y ahora piensa en lo que más le importa: ingresar en la zona de grupos de la Copa Libertadores. Este martes, a las 21.30, en Perú, choca con Alianza Lima, el equipo conducido por Pipo Gorosito.

“En el primer tiempo estuvimos más a la altura de donde nosotros queremos jugar y en el segundo perdimos el control de las situaciones de partido, estábamos muy bajos y faltó más juego”, reconoció Fernando Gago, el DT del conjunto xeneize.

Termina el partido

Boca supera por 1 a 0 a Banfield, en un partido jugado esta noche en el Sur. Lautaro Di Lollo, el autor del gol.

ST, 47′ Marchesín, salvador

Con el partido 1-0 y un jugador menos, Boca se salva otra vez: Marchesín, con el cuerpo, se juega la vida.

ST, 43′ Costa, expulsado

Por doble amarilla, Costa es expulsado. Su vehemencia le juega una mala pasada. Un rato antes, Janson casi marca el 2-0, el tiro choca con un palo.

ST, 41′ Gol de Boca

La pelota parada salva a Boca, de deslucida tarea: córner de Palacios, cabezazo de Di Lollo. Gol de Boca, cerca del final.

ST, 35′ Costa, lo mejor

De los refuerzos que llegaron a Boca en este mercado de pases, Ayrton Costa es quien ofrece las mejores producciones. Un tiempista en el fondo xeneize.

ST, 31′ Juega mejor, pero...

A Banfield le falta el último toque. Una palomita de Río pasa cerca. El Taladro domina, Boca se retrasa unos metros.

ST, 21′ Mayor audacia

Palacios y Aguirre, cada uno en lo suyo, tratan de cambiar la cara de Boca, que se siente acorralado por Banfield. Zenón y Velasco, los reemplazados, no aprovecharon su oportunidad.

ST, 11′ Velasco no aparece

Alan Velasco, la principal adquisición de Boca, no entra en ritmo. Le cuesta engancharse en las conexiones ofensivas xeneizes.

ST, 6′ Increíble

Bisanz, con todo a disposición, no puede aprovechar un centro atrás. El envío se va por encima del travesaño. Otra buena acción de Banfield.

Empieza el segundo tiempo

Sin cambios, el Taladro y el Xeneize se reencuentran para jugar la segunda mitad.

Changuito Zeballos intenta avanzar Manuel Cortina - Canon digital

Termina el primer tiempo

Banfield y Boca empatan sin goles, al término del primer tiempo, desarrollado en el estadio Florencio Sola.

PT, 31′ No aflojan

No paran, el partido está a todo ritmo. Banfield ataca con todo, Boca responde. Zeballos, primero, Gonzalo Ríos, después, casi abren el marcador.

PT, 21′ Zeballos, una clave

Por el sector derecho, Zeballos busca aprovechar la velocidad en una cancha pesada, mojada. El Changuito puede ser una clave en el partido.

Una escena del buen espectáculo en el Sur Manuel Cortina - Canon digital

PT, 12′ En el travesaño

Córner para Banfield, cabezazo demoledor de Maldonado: la pelota choca con el travesaño y la toca Marchesín, un segundo después. Se salva Boca.

PT, 11′ A todo ritmo

El equipo local ataca con todo, el elenco visitante responde con ráfagas. Se arma un interesante duelo en el Sur, ahora sin lluvia.

Empieza el partido

Banfield y Boca juegan en el arranque de la sexta fecha del torneo Apertura.

Gago, en la cancha de Banfield Manuel Cortina - Canon digital

19.50 Insultos

Banfield se siente perjudicado en las últimas jornadas. Por eso, los hinchas cantan contra la AFA y los arbitrajes, en un contexto de máxima tensión

19.40 Banfield, confirmado

El equipo que dispone Ariel Broggi es Sanguinetti; Di Luciano, Maldonado, Pombo y De Ritis; Rivera, Martín Río, Lautaro Ríos y Gonzalo Ríos; Alaniz y Bisanz.

19.35 Ley del ex

Milton Giménez vuelve a Banfield, con la camiseta de Boca. “Es especial porque es un estadio muy lindo. Me trataron muy bien, me sentí muy contento y cómodo. Es lindo volver”, sostuvo. Y sobre su actual equipo añadió: “Está buena la rotación porque todos tienen la posibilidad de jugar. Hoy me toca a mí y estoy contento. Cualquiera puede hacer goles. A Edi [Cavani, lesionado otra vez] no hace falta que le digamos nada; sabe lo que significa para el plantel”.

Milton Giménez, otra vez en el Sur Manuel Cortina - Canon digital

19.30 Capitán y suplentes

El banco de suplentes de Boca estará integrado por Leandro Brey, Rodrigo Battaglia, Mateo Mendía, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Saracchi, Williams Alarcón, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Lucas Janson, Brian Aguirre y Miguel Merentiel. Llamativamente, el capitán será Advíncula, que suele ser suplente.

19.25 Boca, confirmado

Fernando Gago dispuso este equipo: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Ignacio Miramón, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Alan Velasco. Varias sorpresas, con el sello del joven entrenador, como las de Blanco, Miramón y Zenón.

19.20 Lo que viene

Boca juega contra Banfield con la cabeza en la Copa Libertadores. Este martes, a las 21.30 en Perú, abrirá su serie de repechaje contra Alianza Lima, que es conducido por Néstor “Pipo” Gorosito. Por eso, seguramente la formación sufrirá varias modificaciones esta noche.

Marchesín, en la entrada en calor Manuel Cortina - Canon digital

19.15 La última vez

El últmo enfrentamiento entre Banfield y Boca fue el 31 de julio de 2024, en la séptima jornada de la Liga Profesional. El conjunto xeneize ganó por 3 a 0 con goles de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Jabes Saralegui. El último duelo entre ambos en el Florencio Sola, en tanto, fue el 12 de marzo de 2023, también por la fecha 7 de la Liga Profesional, y finalizó con un triunfo de Banfield por 1 a 0, por un tanto de Aaron Quirós.

19.10 Cómo llega Banfield

El Taladro marcha décimo en el grupo A con 7 puntos en cinco partidos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. En la última fecha perdió por la mínima diferencia frente a Estudiantes de La Plata por un gol de Lucas Alario, polémica incluida: un penal de dudoso origen.

Gerónimo Rivera, el pequeño gigante de Banfield, pasa por un muy buen momento. Fotobaires

19.05 Cómo llega Boca

El equipo dirigido por Fernando Gago se ubica 9º, con 8 puntos, dos triunfos, dos igualdades, una caída y apenas una unidad más que su rival. Viene de ganarle por 2 a 0 a Independiente Rivadavia, gracias a conquistas de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

19 Bienvenidos a la cobertura en vivo

Banfield y Boca se enfrentarán este viernes por la fecha 6 de la zona A del torneo Apertura. Ambos necesitan un triunfo para no perderles pisada a los que están por encima con miras a la clasificación para la próxima etapa. El encuentro, que comenzará a las 20, se desarrollará en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium. Todo lo que pase, minuto a minuto, en LA NACION.

