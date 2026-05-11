Cuartos de final del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

La Liga Profesional (LPF) oficializó este lunes el cronograma de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 en el que ocho clubes competirán por meterse en las semifinales y seguir en carrera por el primer título de la temporada.

Los cuatro encuentros se disputarán entre semana. El martes, Belgrano de Córdoba recibirá a Unión de Santa Fe y, a continuación, Argentinos Juniors hará lo propio con Huracán. El miércoles, en tanto, Rosario Central será local de Racing Club y, luego, River Plate de Gimnasia de La Plata.

Rosario Central eliminó a Independiente en octavos y recibirá al otro equipo de Avellaneda, Racing, en cuartos Marcelo Manera - LA NACION

Todos los partidos se podrán seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas minuto a minuto.

Cronograma de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Rosario Central vs. Racing - Miércoles 13 de mayo a las 19 (ESPN Premium y TNT Sports).

River Plate vs. Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 13 de mayo a las 21.30 (ESPN Premium y TNT Sports).

Belgrano de Córdoba vs. Unión de Santa Fe - Martes 12 de mayo a las 19 (ESPN Premium).

Argentinos Juniors vs. Huracán - Martes 12 de mayo a las 21.30 (TNT Sports).

Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 Canchallena

22 clubes ya concluyeron su participación en el campeonato. En los octavos de final se despidieron Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza, Lanús, Boca Juniors, Independiente, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Vélez. No accedieron a los playoffs Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Deportivo Riestra, Tigre, Sarmiento de Junín, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Las semifinales del Apertura se disputarán el próximo fin de semana mientras que la definición para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

Boca Juniors se quedó afuera del Torneo Apertura en los octavos de final Manuel Cortina

Así fueron los octavos de final

Los octavos de final comenzaron con el clásico de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes que se llevó el Pirata sobre Talleres 1 a 0 con gol de Francisco González Metilli. El rival del elenco dirigido por Ricardo Zielinski será Unión de Santa Fe, que sorprendió a la Lepra mendocina, el mejor equipo de este semestre en la Primera División y la revelación de la Copa Libertadores donde ya está en octavos; con una victoria 2 a 1 como visitante con anotaciones de Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Fabrizio Sartori descontó para el local.

El Bicho, por su parte, venció a Lanús 2 a 0 como local en el estadio Diego Armando Maradona con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano y su próximo oponente será el Globo, verdugo de Boca en la Bombonera 3 a 2.

El equipo de Diego Martínez dio el cimbronazo como visitante en un partido para el recuerdo. En los 90′ reglamentarios fue empate 1 a 1 por los tantos de Leonardo Gil y Milton Giménez. El visitante prevaleció en el tiempo suplementario con dos tantos de penal de Óscar Romero. Tras quedarse con nueve jugadores por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra, el combinado de Claudio Úbeda descontó con un gol de Ángel Romero, pero no le alcanzó.

El Canalla superó a Independiente 3 a 1 en el Gigante de Arroyito. Gabriel Ávalos, el goleador del campeonato, puso en ventaja al visitante y el anfitrión lo dio vuelta con anotaciones de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. Su rival será la Academia, que le ganó a Estudiantes en La Plata 1 a 0 con gol de Santiago Sosa sobre el final.

El Millonario y el Ciclón igualaron 2 a 2 en el estadio Monumental y el ganador se definió en una serie de penales muy emotiva donde el anfitrión estaba contra las cuerdas, pero se impuso 4 a 3 y avanzó con mucha angustia. En la tanda, Gill le atajó el segundo remate a Giuliano Galoppo y su equipo tuvo dos chances para ganar luego de los aciertos de Manuel Insaurralde, Mathías Corujo y Diego Herazo. Sin embargo, Santiago Beltrán le detuvo el disparo a Gregorio Rodríguez e Ignacio Perruzzi la tiró por arriba del travesaño. En la sexta oportunidad de cada uno, Joaquín Freitas anotó para los de Eduardo Coudet y Beltrán le desvió, con fortuna porque el balón dio en el palo izquierdo y cruzó toda la línea pero no entró, el zurdazo a Mathías De Ritis.

En el tiempo regular fue empate 1 a 1 con goles de Rodrigo Auzmendi y Marcos Acuña. El visitante, que jugó con 10 futbolistas desde los 31′ por la expulsión de Matías Reali, se adelantó en el suplementario gracias a Fabricio López y en la última jugada del cotejo Juan Fernando Quintero decretó el empate definitivo con un centro que no tocó nadie y se metió en el arco de Orlando Gill.

El último cotejo de los octavos de final lo disputaron Vélez y el Lobo en el José Amalfitani y se impuso el visitante 1 a 0 con festejo de Marcelo Torres. Desde el minuto 54 Gimnasia afrontó el cotejo con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Martínez, pero aguantó y se metió entre los ocho mejores.

Del Torneo Apertura 2026 participaron 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se metieron en los playoffs, que comenzaron en la instancia de octavos de final.