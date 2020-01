El trote de Daniel Osvaldo en el primer entrenamiento en Banfield Crédito: @Banfleld

El plantel de Banfield comenzó hoy la pretemporada con la presencia estelar de Daniel Osvaldo, quien retornó al fútbol profesional luego de más de tres años. El delantero, de 33 años, se retiró de la actividad en 2016 luego de una extensa carrera en el fútbol europeo y un último paso fugaz por Boca.

Osvaldo -que firmará un vínculo por un año- se sometió a los controles médicos y se puso a trabajar a las órdenes del equipo técnico que conduce Julio César Falcioni. El ex atacante de la selección italiana arribó al predio de Luis Guillón a las 7.30 de la mañana con un kit de mate de los Rolling Stones y después apareció en la cancha con la camiseta número 11.

En los primeros movimientos, Osvaldo -con su habitual rodete- se mostró sonriente y trotando junto a Nicolás Bertolo, uno de los referentes del Taladro. Durante todo el fin de semana los entrenamientos serán de un solo turno para ir tomando ritmo.

"Me siento bien, con ganas, pero vamos día a día. Estoy contento de trabajar en un predio tan lindo como este de Banfield. Mi objetivo inicial, en principio, es no lesionarme. Con Falcioni hablamos de todo un poco", dijo Osvaldo ante los medios de prensa.

Banfield, que ocupa la 16ta posición en la Superliga con 20 puntos, a 10 unidades del puntero Argentinos Juniors, volverá a jugar el domingo 26 de enero ante Patronato, como local, por la 17ma fecha. "El grupo es bárbaro, muy rico y nos tenemos mucha fe. Sé que vamos a conseguir los objetivos", añadió Osvaldo.

En los últimos días del año 2019 pudo verse a Osvaldo entrenándose en el Parque Municipal de Lomas de Zamora. Allí trabajó con el preparador físico Federico Patiño y junto al delantero obedecían Nicolás Linares, quien será su compañero en el Taladro, y Diego Jáuregui, otro preparador físico. El circuito diagramado incluía movimientos de reacción, coordinación, fortalecimiento de la zona media y pasadas. La rutina incluyó algo de fútbol-tenis y ejercicios de estiramiento.

Osvaldo deja atrás a su banda de rock, Barrio Viejo, con quien se presentó en distinto bares de Buenos Aires. También el equipo Senior de Talleres de Escalada, donde jugaba para divertirse. A punto de cumplir 34 años la apuesta es alta, dado que no juega al fútbol oficial desde mediados del 2016, tras tener un enfrentamiento con Guillermo Barros Schelotto en Boca. "Tanto el fútbol como la música son importantes en mi vida, y lo segundo es algo que va a seguir vivo hasta que me muera. Me tomé un respiro de tres años, pero tenía ganas de volver a jugar. Quiero darle una alegría a mi papá, que es hincha de Banfield", finalizó el delantero.