Newell’s perdió por goleada contra Banfield y fueron despidió a los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez

Newell’s se quedó sin conducción técnica, en la peligrosa continuidad de una crisis que ya lleva largos años. La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez ya no está al frente del equipo rojinegro, tras el 3 a 0 que le propinó Banfield en el estadio Florencio Sola este sábado en la sexta fecha del torneo Apertura. Ante Estudiantes de La Plata, el próximo miércoles, se hará cargo interinamente el DT de la reserva, Lucas Bernardi.

Cuando la pareja técnica faltó a la conferencia de prensa en el sur del conurbano bonaerense, donde Orsi y Gómez iban a hablar en primer turno, se intuyó el final. Que se confirmó enseguida, a través de un comunicado de Newell’s, que informó que había despedido a los entrenadores campeones en Platense un año atrás. Sorpresivamente, ambos habían dado paso al costado en Vicente López luego de consagrarse, aun con la disputa de la Copa Libertadores por delante.

Todo parece indicar que Bernardi será el reemplazante y conducirá al equipo cuando Newell’s reciba a Estudiantes el miércoles a las 19.30 en el Coloso Marcelo Bielsa; lo mismo ocurrió cuando se marchó Cristian ‘Ogro’ Fabbiani. Y después del encuentro con el conjunto pincharrata llegará el clásico con Rosario Central, también en el Parque Independencia, previsto para el domingo a las 17.

¿Quién va a dirigir entonces a la Lepra? La dirigencia ya sondeó alternativas. Entre los nombres que surgieron se encuentran los de Julio Vaccari y Martín Palermo. También Frank Kudelka aparece como una opción seria.

Newell’s aún no ganó en el torneo; acumula 2 empates y 4 derrotas. La continuidad de la dupla técnica era cosa juzgada después del 0-3 en Banfield, que se impuso con autoridad en su estadio. Los tantos que le dieron la gran victoria al Taladro, que respira un poco en la tabla de los promedios, fueron anotados por Tiziano Perrotta, de 19 años, por duplicado y el uruguayo Mauro Méndez.

A lo largo del primer tiempo, el encuentro fue muy disputado y padeció de carencias en el aspecto ofensivo. El equipo dirigido por Pedro Troglio comenzó siendo el protagonista principal, pero con el paso de los minutos fue apagándose.

Pasada la primera parte de la etapa inicial, el conjunto diseñado por Orsi y Gómez pasó a dominar el juego y ser superior al local, pero no conseguía acercarse con determinación al arco defendido por Facundo Sanguinetti. Con pocas emociones y fútbol entre dos equipos necesitados de resultados positivos, los primeros 45 minutos terminaron 0 a 0. El más destacado era el defensor del Taladro Danilo Arboleda.

Orsi y Gómez con su colega y rival Pedro Troglio, antes de la debacle, este sábado en el estadio Florencio Sola. Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

En el inicio del segundo capítulo Banfield fue en busca del gol y de arremetida lo logró a los 7 minutos. El colombiano Arboleda paró un contraataque de Newell’s y jugó para Santiago López García. El defensor lateral derecho, ubicado en tres cuartos de cancha, mandó un centro al segundo palo para que entre Lisandro Piñero y Méndez bajaran la pelota al medio. En el punto de penal se encontraba Perrotta, y el joven delantero, con un certero cabezazo, mandó la pelota a la red.

La Lepra no reaccionaba y el Taladro fue por más, algo que consiguió a los 22 minutos. Un gran pase filtrado de David Zalazar tuvo como destinatario a Méndez, que desparramó a Oscar Salomón y, tras ganarle la posición, se fue mano a mano contra el arquero Gabriel Arias.

El equipo verdiblanco obtuvo el 3 a 0 a los 27 minutos, de la mano de Perrotta y tras un desborde de López García. El juvenil completó el doblete con un gran cabezazo. Newell’s no encontró el rumbo, y con la abultada diferencia el Taladro reguló los tiempos para terminar llevándose una victoria fundamental para la lucha por la permanencia.

En contrapartida, la dupla Orsi-Gómez, campeona de la penúltima liga, pagó demasiado caro el golpazo.