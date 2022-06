Banfield - Newell’s: el equipo rosarino impuso su sello en el Sur, con la táctica de Sanguinetti y el gol (y la asistencia) del goleador

La ley del ex parece un axioma viejo, demasiado antiguo. Trata de una de las tantas frases que se repiten en el fútbol. Esa sentencia que sugiere que un ex jugador de una entidad, al enfrentarla, suele exhibir su mejor versión, de modo misterioso. Puede ser un gol: aunque no necesariamente abarca lo que sucede en el arco adversario. Su figura está puesta sobre relieve. Suele jugar con una carga emotiva especial.

Juan Manuel García es un delantero de 29 años, que hizo las inferiores en Banfield, luego de jugar en infantiles en Gimnasia y Esgrima, Independiente y Santamarina, de Tandil. Desde este año, actúa en Newell’s, un buen equipo, que mantiene el colmillo afilado, como en el anterior certamen.

El estadio de Banfield suele ser un examen exigente para todos. Para cualquiera. Esta vez, la ley del ex entró en acción, una vez más. Primero, porque García marcó el 1-0. Luego, porque lanzó la asistencia para el gol de Rodrigo Sordo, el 2-0. Y tercero, porque el entrenador del Taladro es Javier Sanguinetti, un símbolo de Banfield. Que dispuso de una táctica equilibrada, a medida, para el triunfo rosarino, que no sufrió el descuento en el final de Giuliano Galoppo, en el inexpresivo conjunto que ahora dirige Claudio Vivas.

El resumen del partido

Así, Newell’s debutó en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol con un buen triunfo de visitante por 2 a 1 contra Banfield, en un encuentro en el que los rosarinos mostraron una gran superioridad con un firme juego colectivo y mucha solidaridad.

Ambos equipos se repartían el protagonismo pero la presión de Banfield era mayor, con búsqueda de sus volantes, mientras que los rosarinos respondían con la subida de sus laterales y abriendo la cancha para luego lanzar centros al área local. Cuando el Taladro se hacía de la pelota, Newell’s retrocedía con mucho orden y plantaba dos líneas de cuatro para evitar el ingreso al área de Macagno. Bologna se fue afianzando como figura ante las acciones más punzantes de los visitantes. Méndez y González se apropiaron del sector derecho del ataque de los rosarinos y le marcaban la diferencia a Ian Escobar, que siempre quedaba “pagando”.

En ese juego de presiones, Banfield prescindió de salir jugando por abajo y apostó a los pelotazos para llegar al área rival. Hasta que a los 25 minutos, González aprovechó una mala cesión entre defensores y volantes de Banfield, robó y se lanzó al ataque, desbordó y tiro un centro para atrás que García tomó de primera y definió con mucha calidad, poniéndola al lado de un palo.

Domingo no puede recuperar el balón, en una fallida tarea colectiva de Banfield Fotobaires

En los minutos siguientes a Banfield le costó vulnerar a su rivales, de actitud solidaria y trabajadora, y ante los eventuales errores lo tuvo a Macagno para conjurar cualquier riesgo. A los 44, García tomó el balón y habilitó con un pase entre líneas a Sordo, que se aprovechó de lo mal que jugo al “off side” el fondo local, encaró a Bologna y marcó el segundo tanto para los rosarinos.

Luego, Banfield salió más decidido y logró meter a Newell’s en su área, pero no tuvo contundencia. El DT local, Claudio Vivas, cambió la delantera e ingresaron Cuadra y Enrique, mientras que el entrenador visitante, Javier Sanguinetti, eligió reforzar el mediocampo.

Los minutos fueron pasando y la defensa de los rosarinos se mostró muy firme neutralizando los ataques banfileños, cuyos delanteros parecían faltos de fuerza. Esa inexpresividad convirtió a Macagno en un espectador en los últimos 15 minutos.

Aunque en el descuento Ramiro Enrique buscó una pelota casi fuera del área y el arquero Macagno pareció tocarlo. El árbitro Fernando Echenique consultó al VAR y decidió cobrar penal que Galoppo transformó en gol. Los hinchas de Banfield entonaron cánticos contra el presidente de la institución, Eduardo Spinosa, en los minutos finales del encuentro y marcaron un animo caldeado.

