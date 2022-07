Banfield - Unión: una noche a puro ataque y de golazos para el triunfo del Tatengue 3-2 en el Sur

Union venció por 3-2 a Banfield como visitante, en un partido de la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina. Para el Taladro los goles fueron marcados por Ramiro Enrique (a los 17 y 56 minutos). Para el Tatengue los tantos los convirtieron Bryan Castrillón (a los 5 minutos), Daniel Juárez (a los 27 minutos) y Ezequiel Cañete (a los 60 minutos), con una gran definición de emboquillada: un cabezazo que se le metió por arriba a Bologna. Moyano, arquero de Union, resultó clave para el tercer éxito al hilo del ‘Tatengue’ en el certamen, además de la mayor eficacia en la definición. En cambio, Banfield volvió a caer después de cinco partidos , en los que había alcanzado tres victorias y dos empates.

Ya a los cinco minutos se quebró el cero en el marcador. Unión llegó al 1-0 por intermedio del colombiano Brayan Castrillón. El Taladro no se iba a quedar atrás e iba a llegar a la igualdad a los 17′ a través de Ramiro Enrique con esas definiciones precisas y a la carrera de las que se acostumbró a convertir el hijo de Héctor. Diez minutos más tarde, el Tatengue iba a recuperar la ventaja para irse al entretiempo 2-1 arriba gracias al tanto de Daniel Juárez, con un cabezazo que no logró desviar Bologna.

La propia impotencia del ‘Taladro’ para definir lo que generaba facilitó las estocadas de los santafesinos, que a punto estuvieron de aumentar la ventaja en el tramo final del primer tiempo.

Al comienzo del complemento, los dirigidos por Claudio Vivas aparecieron más incisivos para buscar la nueva igualdad. La que lograron por medio del explosivo Ramiro Enrique, que supo sortear el achique que ensayó la defensa visitante para fulminar a Moyano con violento remate, a los 10 minutos. Así, el joven goleador de Banfield marcó su segundo doblete consecutivo, después del que le convirtiera a Boca en la jornada pasada.

Francisco Gerometta trata de frenar el avance de Maxi Cuadra; Unión le ganó a Banfield 3-2 en el Sur

Los conducidos por el uruguayo Gustavo Munúa no se amilanaron y con otro centro desde la izquierda, con el que profundizaron las falencias defensivas del adversario en el juego aéreo, volvieron a pasar al frente. Esta vez lo supo capitalizar Cañete para aplicar el cabezazo que no pudo contener Bologna, a los 16 minutos.

A partir de allí y hasta el final las acciones se mantuvieron vibrantes y electrizantes hasta el final, con situaciones apremiantes frente a los dos arcos, en mayor proporción ante el de Moyano.

Unión, que presentó una formación alternativa para preservar a los habituales titulares para el próximo martes en que deberá enfrentarse de nuevo con Banfield, en San Nicolás, por los 16avos de final de la Copa Argentina, con rapidez lo sorprendió a su rival. Salió ganando por duplicado: venció en el duelo de este sábado y encima hizo descansar a sus mejores jugadores.

“Hay que tragar veneno para seguir adelante”

El director técnico de Banfield, Claudio Vivas, amargado por la derrota de su equipo esta noche ante Unión 3-2, refirió una frase de su colega Marcelo Bielsa y dijo que “hay que tragar veneno para seguir adelante”, al mostrarse angustiado a raíz que esperaba “ganar para prenderse entre los de arriba” en el torneo. ”Después de la derrota no queda otra que seguir trabajando para mejorar, pese a que el equipo jugó bien, con enorme esfuerzo de los jugadores, que salieron aplaudidos y hasta algunos ovacionados”, señaló Vivas en la conferencia de prensa ofrecida en el estadio Florencio Sola.

Claudio Vivas, DT de Banfield

”Aunque como decía un colega y jefe mío -en referencia a Bielsa, de quien fue ayudante de campo-, ‘hay que tragar veneno para seguir adelante’ y hoy me voy con bronca y angustiado”, prosiguió el entrenador con voz entrecortada por la angustia en declaraciones reproducidas por la agencia Télam. Ese mal estado de ánimo del rosarino se debió a que esperaba “ganar con el equipo para prenderse entre los de arriba” en el certamen, máxime que generó “más situaciones peligrosas” que el vencedor, “que fue más efectivo”.

Además admitió que debe “trabajar en lo defensivo para evitar esos centros aéreos” que le complicaron el juego. Por otra parte, aclaró que el reemplazo del volante derecho Matías González en el entretiempo se debió “a una fuerte molestia que sintió en el tobillo derecho”, por lo que es muy difícil que llegue para el partido del martes otra vez ante Unión, en San Nicolas, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En relación a ese próximo compromiso, Vivas adelantó: “El arquero será Facundo Cambeses, como ya estaba acordado con anticipación, lo digo antes de que piensen que no estará (Enrique) Bologna por lo del partido de hoy, quien no tuvo responsabilidad en ninguno de los tres goles”. A eso le sumó que “Dylan Gissi es muy probable que sea titular porque este sábado jugó solo unos minutos en en el segundo tiempo” y que el delantero Andrés Chávez -el tercer refuerzo que llegó hace tres semanas- “aún no está para jugar por si alguien especula con que podría debutar”.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.