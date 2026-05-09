Bournemouth separó del plantel a Álex Jiménez por mensajes suyos con una menor de 15 años

Bournemouth decidió apartar del plantel profesional al español Álex Jiménez después de que fueran difundidos en redes sociales presuntos mensajes privados suyos con una menor de 15 años. El club inglés anunció este viernes que abrió una investigación interna y confirmó que el lateral derecho no integrará la convocatoria para el encuentro de este sábado con Fulham, por la fecha 36 de la Premier League.

“AFC Bournemouth ha tenido conocimiento de mensajes que circulan en las redes sociales y que involucran al defensor lateral derecho Álex Jiménez”, señaló la institución en un comunicado. Y agregó: “El club comprende la gravedad del asunto y está llevando a cabo una investigación”. Bournemouth también precisó que el defensor “no formará parte de la convocatoria para el partido de mañana contra Fulham” y aclaró que no realizará más comentarios “por el momento”.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

La decisión llegó después de que se viralizaran capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre el futbolista y una adolescente. En uno de los mensajes atribuidos a Jiménez se lee: “Eres muy guapa, un poco pequeña pero bueno, me gustan las chicas más pequeñas, nunca he estado con una chica de 15 años”. Y otro dice lo siguiente: “Solo estaba hablando. Fue un error hablar contigo, no quiero problemas”.

Hasta el momento no hubo una declaración pública del futbolista ni de sus representantes sobre el episodio. Todo esto sucedió en el día que el jugador cumplió 21 años.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

El entrenador de Bournemouth, el español Andoni Iraola, se refirió al tema durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento con Fulham. “El club tiene que hacer sus investigaciones y ver qué pasó realmente. Después avanzaremos desde ahí. Espero que no sea lo que pensamos”, expresó el director técnico, según reprodujo The Guardian.

Jiménez atraviesa su primera temporada completa en la Premier. El defensor, formado en Real Madrid, llegó a Bournemouth procedente de Milan. Después de un préstamo inicial, el club inglés ejecutó en febrero una compra definitiva valuada en 18.5000.000 euros y le firmó un contrato por cinco años y medio.

Jiménez en acción durante el partido de Bournemouth con Sunderland por la Premier League, del 28 de febrero; el español se arrepintió de vincularse con la menor, pero ya era tarde. GLYN KIRK - AFP

En la actual campaña protagonizó 32 partidos y fue titular en los últimos cinco. Revelación de la temporada inglesa, Bournemouth marcha sexto y pelea por clasificarse para las competiciones europeas de la próxima temporada.

La noticia tuvo fuerte repercusión en Inglaterra y España por el perfil del futbolista y por el momento deportivo del club. Por ahora no trascendió la existencia de una denuncia judicial ni indicios de un encuentro presencial entre Jiménez y la menor. El caso, sin embargo, escaló rápidamente por el contenido de los mensajes y por la decisión inmediata de Bournemouth de apartar al futbolista de la actividad oficial hasta que se esclareciera la situación.