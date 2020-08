Rostros serios en un cruce entre Neuer y Ter Stegen

Claudio Cerviño 13 de agosto de 2020 • 11:00

Como si hubiera sido una estrategia alemana para ir enrareciendo el clima del extraordinario duelo de este viernes, por los cuartos de final de la Champions League 2020, entre Barcelona y Bayern Munich a partido único. Primero fue una de las leyendas germanas, Lothar Matthaeus, el que disparó mediáticamente: "Naturalmente que el Barcelona tiene la calidad para sacar lo mejor de sí en un partido. Pero creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer muchas cosas mal para perder ante este Barcelona". Después fue el presidente del Bayern, otra de las históricas figuras del fútbol alemán, Karl-Heinz Rummenigge, el que apostó fuerte: "Lewandowski es mucho más jugador que Messi. No sólo es el mejor delantero, sino el mejor del mundo", señaló. Aunque después le bajó el tono y elogió al crack argentino, con un mensaje diferente: "A Messi hay que vigilarlo de una forma increíble y tratar de quitarse la alegría cuando juega, ya que se divierte y sólo así se le puede intentar frenar, si consigues quitarle un poco de diversión, entonces sí puedes tener alguna oportunidad".

De todas formas, sin que fuese necesario ese clima adicional a un choque atrayente y cautivante por si solo, las provocaciones pegaron fuerte en el búnker catalán. Un plantel dubitativo, con su DT (Quique Setién) en observación, y las ilusiones sostenidas en lo que pueda generar Lionel Messi, que encontró un motivo extra de motivación. Ahora bien, deportivamente hablando, ¿hay algún duelo con mayor morbo en este cruce que el que sostendrán los arqueros, Marc André Ter Stegen y Manuel Neuer? Ninguno. La historia de los arqueros alemanes tiene sus capítulos y entretelones. Una rivalidad que se extiende del veredicto de la opinión pública, la elección de los entrenadores del seleccionado y la lógica propia de dos estrellas de sentirse superiores y expresarlo a su manera.

Dos grandes arqueros del momento: Neuer (34 años) y Ter Stegen (28)

Sin dudas, dos de los mejores arqueros del mundo. De distintas generaciones: Ter Stegen es presente y futuro con sus 28 años; Neuer, con 34, fue campeón mundial en Brasil 2014. Ambos dueños de sus respectivos arcos en dos de los clubes más preponderantes de ligas europeas, repetidos campeones y grandes protagonistas de la Champions League. ¿Se llevan bien? No tanto. Y el motivo, básicamente, es la disputa del arco del seleccionado, que por trayectoria sigue siendo de Neuer más allá de que la actualidad de Ter Stegen pareciera identificarlo como el verdadero y merecido dueño del puesto, justamente en una etapa en la que el conjunto nacional germano ya concretó la renovación de buena parte del plantel.

Atajadas sublimes de Ter Stegen

Por eso, el choque de este viernes es tan especial. Ni siquiera tendrán dos partidos para ser mirados especialmente por una enorme audiencia: será uno. Como una final. Y quizá también un mensaje para Joachim Löw, seleccionador alemán desde 2006. Ter Stegen, además de sus aptitudes físicas, ha apostado a la discreción y a tratar de esquivarle a la polémica. Calló hasta que no pudo más y planteó públicamente su desacuerdo con la suplencia en la selección. Lo cual elevó la temperatura de la relación entre ambos.

¿Cuándo se desató la polémica? Podría decirse que un punto de inflexión lo marcó la Copa de las Confederaciones 2017, que ganó precisamente Alemania... con Ter Stegen en el arco, debido a que Neuer estaba lesionado. El arquero de Barcelona interpretó que a partir de ahí sería titular, pero eso no ocurrió: en el Mundial de Rusia 2018 el puesto fue restituido a Neuer. Se respetó su trayectoria y el hecho de que había salido del ruedo por una lesión. "Soy el mejor... ¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo? No tengo dudas de que soy el mejor, a pesar de que ya no tengo 17 años", dijo Neuer cuando fue ratificado en el puesto.

La reacción de Ter Stegen no se hizo esperar, aunque sin abandonar el respeto. "Para mí fue una decisión decepcionante, jugué toda la temporada tratando de exhibir el nivel más alto.Respeto y acepto la decisión. Apoyaré al equipo y a Neuer al 200 por ciento. Manuel ha pasado unos meses difíciles para estar aquí, se merece todo mi respeto". Respondió con los llamados "códigos del fútbol", hasta que lo repensó cuando volvió a ser suplente en una serie de partidos por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. "No jugar ha sido un duro golpe y no es fácil encontrar una explicación. Doy mi mejor versión en cada partido para hacerle más difícil la decisión al seleccionador. Intento entrar en el arco como sea. Neuer lo ha hecho bien pero ha sido un golpe duro para mí", confesó Ter Stegen.

Luego de esa reacción de Ter Stegen, fue Neuer el que trató de encarrilar la relación y contó algunas intimidades de la convivencia. "No tengo problemas con Ter Stegen. Nos sentamos juntos en el desayuno, hablamos de manera normal como compañeros y no como competidores, aunque cada uno pongamos lo mejor de nuestra parte para que el equipo pueda tener éxito", manifestó.

Las 10 acciones más arriesgadas de Neuer

Más allá de las voces de los protagonistas, allá por octubre de 2019, cuando la pandemia ni siquiera era noticia, Löw tomó decisiones y dejó en claro su posición: "Contra la Argentina, el 9, atajará Ter Stegen, y frente a Estonia, el 13, Neuer". ¿Un detalle? El partido con la Argentina era amistoso internacional y el de Estonia, clasificatorio para la Eurocopa 2020. "Tenemos que estar contentos por tener a dos arqueros de gran calidad. Yo ya dije que Neuer es nuestro capitán y, de cara a la Eurocopa, es nuestro número 1 si no ocurre nada raro. Pero claro que todos los jugadores están bajo criterios de rendimiento", amplió su criterio el seleccionador.

Otro cruce de Champions League y el diálogo posterior entre Ter Stegen y Neuer

La capacidad bajo los tres palos, su condición atlética y reflejos, y el extraordinario juego con los pies para garantizar las salidas desde el fondo asoman como los principales atributos de Ter Stegen. La imponencia de su físico, su búsqueda de terminar con la valla invicta cada partido incluyendo recursos alejados de lo ortodoxo y del lucimiento, su trayectoria y una enorme personalidad continúa siendo el CV básico de Neuer.

Parejos en títulos con sus clubes (13 el de Barcelona, 11 el de Bayern Munich), el problema entre ellos lo ha desatado el puesto de la selección, algo que no ocurre casi con ningún país en cuanto a la categoría de los contendientes. Pasar a la semifinal de la Champions League será un doble triunfo para ellos en especial. El duelo de Ter Stegen no es con Lewandowski ni el de Neuer con Messi: el duelo, indirectamente, es entre ellos aunque estén separados por 100 metros de distancia, con una carga de morbo general y la polémica que no se apaga.