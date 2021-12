Barcelona: la sangre nueva, el récord de Gavi y “tres puntos de oro” frente a Elche en el Camp Nou

Tras dos partidos domésticos sin ganar y la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Barcelona de Xavi Hernández regresó este sábado al camino del triunfo, con una victoria llena de sufrimiento sobre Elche por 3-2 en la fecha 18 de LaLiga.

Los jóvenes Ferran Jutlgà (minuto 16) y Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’ (19) abrieron el marcador para el equipo blaugrana en la primera mitad y todo parecía encarrilado. Pero en apenas dos minutos, Elche equilibró el marcador, con tantos de Tete Morente (62) y Pere Milla (63). Nico González (85), otro de los jóvenes talentos de Barcelona, consiguió en la recta final el tanto de la victoria local, tras la validación del VAR.

Ferrán Jutglà celebra su primer gol, que inauguró el marcador en la victoria de Barcelona (3-2) contra Elche, por LaLiga de España Alex Caparros - Getty Images Europe

Con estos tres sufridos e importantes puntos, Barcelona pasa del octavo lugar al séptimo, con 27 puntos, a tres de la zona de la Liga de Campeones, que marca Rayo Vallecano (cuarto), ganador por 2-0 contra Alavés (decimoséptimo) en el primer partido del sábado.

La situación sigue siendo delicada para Barcelona, todavía dolorido por su eliminación este mes en su grupo de la Champions. En LaLiga, el equipo azulgrana había sumado apenas un punto en las dos últimas jornadas (derrota contra el Betis, empate ante Osasuna). A ello le agregó su caída en la tanda de penales este martes en Arabia Saudita frente a Boca en un partido amistoso con motivo de la Maradona Cup.

El resumen de la victoria de Barcelona contra Elche

El triunfo de este sábado permite por lo tanto corregir la mala tendencia del equipo catalán en sus últimos compromisos. Jutglà vio cómo le anulaban un tanto en el minuto 3, pero el propio jugador pudo luego abrir el marcador en la tarde del Camp Nou, de cabeza y tras un córner (minuto 16). Gavi anotó luego un bello tanto, deshaciéndose del acoso de los rivales para enviar un remate certero desde la puerta del área.

Jutglà tuvo una gran ocasión para el tercero en el 27. Poco antes, el chileno Enzo Roco había estado cerca de acortar para el equipo visitante. En la segunda parte, los tantos de Tete Morente (62), a pase de Lucas Boyé, y de Pere Milla (63), asistido por Morente, pusieron el duelo en 2-2. Se sucedieron entonces los intentos sin éxito del Barcelona ante un Elche bien replegado, hasta que un pase en el área de Gavi para Nico González terminó siendo el 3-2 definitivo.

Xavi: “Son tres puntos de oro”

“Para nosotros, por cómo estamos, son tres puntos de oro”, admitió el entrenador catalán en declaraciones a Barça TV, el canal oficial del club tras la sufrida victoria ante Elche. Y añadió: “Siendo positivos hemos hecho una primera parte excelente, hemos podido marcar más goles. Hemos entendido bien los espacios, los extremos han sido dos puñales, la línea defensiva (estuvo) muy bien. Eso sí, en estos momentos, nos falta oficio. El Elche no podía correr, teníamos que hacer faltas tácticas, podíamos hacer tres faltas y no las hicimos”, valoró el ex mediocampista del club catalán, contratado hace unos meses para suplir al despedido Ronald Koeman.

La mitada seria de Xavi Hernández durante el partido entre Barcelona y Elche, disputado este sábado en el Camp Nou PAU BARRENA - AFP

“Esperamos que sea un punto de inflexión. Era como una final”, deseo Xavi. Y agregó: “Era un partido que nos hemos complicado nosotros mismos. Hemos tenido para meter más, ellos han sobrevivido por errores nuestros y no puede ser, un partido que tienes controlado no puede ser, tenemos que aprender y tener más oficio, más responsabilidad. Hay que aprender y esa la única manera de ganar”.

El récord de Gavi

Gavi marcó su primer gol oficial con apenas 17 años y 135 días y se encaramó al tercer puesto entre los anotadores más jóvenes de la historia de Barcelona. Desplazó de ese escalón del podio a un tal Lionel Messi, cuyo primer festejo llegó cuando su documento acusaba 17 años y 331 días, como publicó el diario Sport, de Barcelona. Los dos primeros puestos entre los más precoces goleadores azulgranas les corresponden a Ansu Fati (16 años y 304 días) y Bojan (17 años y 53 días).