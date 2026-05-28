Barcelona tiene decidido ir por Julián Alvarez: la primera oferta y los factores que lo acercarían al Blaugrana

El interés de Barcelona por Julián Alvarez es concreto y desde la dirigencia del equipo catalán empezaron a moverse. Según medios europeos, Deco, el director deportivo del blaugrana tuvo una reunión este miércoles con los intermediarios que acercaran a las partes. Luego, se presentó Fernando Hidalgo, representante del atacante argentino, y todo empezaría a tomar forma. A pesar de que hay algunos aspectos importantes que ponen trabas, el club presidido por Joan Laporta lo intentará hasta el final.

Según el diario catalán Sport, Barcelona preparará una primera oferta de 90 millones de euros más bonus por el delantero de Atlético de Madrid. Fuentes que formaron parte de la reunión entre Deco, Hidalgo y los intermediarios, aseguraron que la negociación no será sencilla. Es que, la dirigencia del club Colchonero pide más dinero por Alvarez. A esto se suman los interés de PSG y Arsenal por el atacante.

Deco, el director deportivo de Barcelona, uno de los que más fuerza está haciendo para que Julián Alvarez se convierta en futbolista de Barcelona en el verano europeo FCB - FCB

Desde Barcelona creen que en las últimas semanas hubo un acercamiento muy importante para poder fichar al delantero argentino. En la reunión de este miércoles entre Barcelona y el entorno del futbolista se trasladó que Alvarez expresara cuál sería su prioridad entre los clubes que lo buscan. Sport explica que el objetivo era que en Atlético de Madrid den cuenta de que el atacante tiene deseos de jugar en el cuadro Culé pese a los intereses que otros grandes equipos europeos.

A pesar de la enorme competencia económica, En Barcelona hay optimismo debido a la postura del propio futbolista, que nunca dejó clara sus intenciones de seguir en el club de Madrid. Eso fue visto como un guiño por parte de las autoridades catalanas, que por eso aceleraron la contratación.

Julián Alvarez convirtiéndole un golazo a Barcelona por la Champions League: ¿cruzará de vereda? Joan Monfort - AP

Sin embargo, nadie quiere pecar de optimista en Cataluña. Fuentes que participaron de la reunión insisten en que el factor financiero sigue siendo el gran dolor de cabeza para Barcelona y recuerdan que el Atleti no facilitará la salida de una de sus estrellas. De todos modos, al mismo tiempo reconocen que para la negociación la voluntad del futbolista termina teniendo mucho peso.

Sin dinero suficiente será imposible para Barcelona cerrar un fichaje de este nivel. Pero dentro de Barcelona entienden que el hecho de que Julián Alvarez ya haya dejado entrever su preferencia puede marcar diferencias importantes de cara a los próximos meses.

Hansi Flick, el entrenador de Barcelona que habló con Julián Alvarez en varias oportunidades Europa Press Sports - Europa Press

Otro aspecto a tener en cuenta es que Hansi Flick, entrenador alemán de Barcelona, ya charló en varias oportunidades con el atacante argentino, mientras que Deco mantiene contactos diarios con su entorno desde antes del inicio de este 2026.

Por ahora, todo está en veremos. En dos semanas empieza el Mundial y Julián Alvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2030. Pero en Barcelona no descansarán. Están convencidos de que es un futbolista que puede marcar una época. Por eso el club va a intentarlo hasta el final.