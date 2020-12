Lionel Messi y un momento opaco en Barcelona Fuente: AP - Crédito: Joan Monfort

Barcelona y Levante se miden este domingo a las 17 en el estadio Camp Nou, en un partido correspondiente a la 13ª jornada de la Liga de España. El encuentro será televisado en vivo por DirectV.

El entrenador neerlandés de Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que si no confiara en sus dirigidos no podría continuar en el cargo, ante la ola de críticas por el mal rendimiento del equipo y los rumores de cortocircuitos con Lionel Messi. Sobre todo, después de la rotunda derrota ante Juventus, por la Champions League.

"Si no confiara en mis jugadores, no podría trabajar. Me siento cómodo. Claro que estoy preocupado por la trayectoria. Intentamos mejorar, y hay tiempo para reaccionar", dijo Koeman durante la conferencia de prensa previa al duelo contra Levante.

Barcelona (14 puntos) se coloca lejos del líder Atlético de Madrid (26), en uno de los peores arranques de campeonato de los últimos años, a lo que se le sumó una dura derrota en la semana contra Juventus (3-0, de local) por el cierre de su zona de la Liga de Campeones de Europa, que lo dejó segundo.

"Estamos en un momento complicado en el club, no sólo en lo deportivo. Buscamos lo mejor. La plantilla tiene ganas y sabe lo que nos falta. Puede que a algunos jugadores les cueste más, pero hay que ser pacientes. Hay que asumir y trabajar para mejorar", analizó.

"Cuando un equipo se pone delante, se encierra atrás. Aquí los clubes se saben defender y así es muy complicado. Pero hemos creado oportunidades, lo que nos hace falta es más efectividad", justificó Koeman.

Probables formaciones:

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Arturo Vidal, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Lionel Messi, Luis Suarez y Antoine Griezmann o Anssumane Fati.

Levante: Aitor Fernández; Jorge Miramón, Sergio Postigo, Rúben Vezo, Carlos Clerc; José Campaña, Nemanja Radoja, Gonzalo Melero, Enis Bardhi; José Luis Morales o Roger Martí y Borja Mayoral.

Hora: 17 de la Argentina

TV: DirecTV

Estadio: Nou Camp

Al final de la temporada, los 4 primeros de la tabla de posiciones se clasificarán a la Champions League de 2021/2022. El quinto y el sexto jugarán la Europa League y los últimos 3 descenderán a la segunda división.

Real Madrid fue el último campeón de la Liga de España y es el equipo que lidera el ranking con más títulos obtenidos en el fútbol español, con 34 conquistas. Lo siguen Barcelona, con 26, Atlético de Madrid, con 10, Athletic de Bilbao con 8 y Valencia con 6.

