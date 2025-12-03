En qué canal pasan Athletic Bilbao vs. Real Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 15 (horario argentino) en el estadio San Mamés, con arbitraje de Jesús Gil Manzano
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 15 (horario argentino), Athletic Bilbao y Real Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 19 de LaLiga de España, que debería jugarse en enero pero fue reprogramado por la Supercopa de España. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jesús Gil Manzano, se disputa en el estadio San Mamés y se puede ver en vivo por televisión en ESPN, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El conjunto vasco se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones del certamen español con 20 puntos, misma cantidad que Getafe pero con peor diferencia de gol (-3 contra -2). Hasta el momento ganó seis partidos, empató dos y perdió seis. En la última jornada derrotó a Levante por 2 a 0, como local, con goles de Robert Navarro y Nico Williams.
El Merengue, por su parte, se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general con 33 unidades, producto de diez victorias, tres igualdades y una caída. A pesar de no perder desde hace siete fechas en el plano local, acumula tres empates consecutivos -el último de ellos 1 a 1 vs. Girona-, por lo que necesita volver a festejar para no perderle pisada al líder Barcelona.
Athletic Bilbao vs. Real Madrid: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Bilbao y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.72 contra los 4.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Athletic Bilbao. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.20.
Posibles formaciones
- Athletic Bilbao: Unai Simón; Andoni Gorosabel o Jesús Areso, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Selton Sánchez o Gorka Guruzeta, Nico Williams; y Unai Gómez o Gorka Guruzeta.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga o Arda Güler, Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Liga de España
Solo en la cima. Barcelona venció al Atlético de los argentinos y se escapa en la liga española
En el Camp Nou. Horario de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Liga de España 2025-2026
Promesa de partidazo. Julián Alvarez va por primera vez al Camp Nou, donde Barcelona lo sueña para reemplazar a Lewandowski
- 1
Facundo Cambeses, la figura de Racing y el “agua bendita” que lo ayudó para atajar penales ante Tigre
- 2
El caso Ronald Araújo: la actitud de Barcelona, las repercusiones y otros casos donde se priorizó la salud mental en el deporte
- 3
El nuevo DT de Inter de Porto Alegre hizo un comentario homofóbico y tuvo que disculparse
- 4
Cuándo se juegan las semifinales del torneo Clausura: días y horarios de los partidos