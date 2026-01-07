Barcelona pasó por encima a Athletic Bilbao con un 5 a 0 en una semifinal de la Supercopa de España

En una noche que combinó eficacia, intensidad y talento, Barcelona aplastó a Athletic Bilbao por 5-0 en una semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Yedá, Arabia Saudita. En un lapso fulminante de 16 minutos del primer tiempo, el conjunto dirigido por Hansi Flick marcó cuatro goles y dejó resuelta la victoria antes del descanso. La exhibición ofensiva tuvo como protagonistas a los cuatro delanteros, con la sorpresa de Roony Bardghji, la joven promesa sueca que jugó en lugar de Lamine Yamal y sumó un gol y una asistencia en el festival del equipo.

El encuentro desarrollado en el estadio King Abdullah Sports City, de Yedá, mostró desde el comienzo una clara diferencia de jerarquía. Si bien Athletic había insinuado cierto protagonismo en los minutos iniciales, el despliegue de Barcelona fue incontenible a partir del primer tanto. La ráfaga comenzó a los 22 minutos con un gol de Ferrán Torres, tras una jugada en la que Fermín López, una de las figuras del partido, participó activamente. Ocho minutos después, el propio Fermín estiró la ventaja con una definición exquisita tras una asistencia de Raphinha.

El vendaval siguió con el tanto de Bardghji a los 34 minutos: el extremo de 20 años desbordó con soltura por la derecha, desairó a su marcador con un amague hacia afuera y definió con potencia ante Unai Simón, que no tuvo una buena noche. Raphinha, figura con dos tantos y ese pase-gol, selló el 4-0 parcial con un remate formidable a los 38 minutos, que se coló por el primer palo.

Festejan Pau Cubarsí, Raphinha, Frenkie De Jong y Fermín López el segundo tanto; Barça es muchísimo mejor en el campo que en las cuentas en los escritorios. Altaf Qadri� - AP�

En el segundo tiempo Barcelona bajó el ritmo pero mantuvo el control del juego. La posesión, de aproximadamente 80%, reflejó la superioridad estructural del conjunto culé. Que tuvo espacio para un quinto gol, nuevamente de Raphinha, tras una jugada iniciada por Bardghji, que firmó su tercera asistencia desde su llegada al club. Con apenas un puñado de minutos acumulados desde su arribo, el sueco suma dos tantos y tres pases-gol, y se consolida como una alternativa en el ataque.

El propio entrenador de Bilbao, Ernesto Valverde, reconoció sin rodeos la diferencia de nivel expuesta en Yeda. “No hemos empezado mal el partido. Irse al descanso 4-0... no queríamos que siguiera la sangría en la segunda parte”, admitió. Y agregó: “Es una derrota dura. Nos queda media temporada por delante. Tenemos cosas que hacer en Liga y queremos hacer en Copa. En el fútbol, si agachás la cabeza, no te van a perdonar”.

Athletic, superado en todas las líneas, apenas inquietó con un remate de Oihan Sancet a un palo cuando el marcador ya incluía la goleada. El equipo vasco entregó una imagen desdibujada, sin capacidad de reacción ante la presión alta y el ritmo vertiginoso impuesto por su rival. Según datos de la empresa de estadísticas Opta, fue la primera vez desde al menos la temporada 2014/2015 que el conjunto bilbaíno recibió cuatro tantos en un primer período de un partido oficial. El director técnico Valverde miraba el reloj en los últimos minutos, esperando el cierre. Que no tuvo minutos añadidos.

Dani Vivian, defensor central del conjunto vasco, fue uno de los primeros en pedir disculpas a los aficionados: “Eran dos partidos para conseguir un título. Lo primero es pedir perdón”. En su análisis, reconoció fallas estructurales: “El año pasado fuimos la defensa menos goleada del campeonato y ahora mismo no estamos del todo bien”. También Iñaki Williams se mostró autocrítico: “Hoy no hemos estado a la altura. Somos prácticamente los mismos y nos está costando. Necesitamos ese partido que nos ayude a generar confianza”.

Lamine Yamal entró en el segundo tiempo y procuró su gol, pero no lo logró; el delantero no fue titular para no ser sobreexigido. Altaf Qadri� - AP�

En las tribunas, colmadas por una multitud entusiasta mayoritariamente no española, el espectáculo tuvo un marco singular. La presencia de aficionados locales, muchos de ellos, con camisetas blaugranas, ratificó el peso de la marca Barcelona en Medio Oriente, incluso en un contexto delicado para el club. Mientras el equipo brilla en el campo, la entidad afronta una deuda sin precedentes, estimada en 2500 millones de euros, producto de una estrategia financiera riesgosa, una ambiciosa remodelación del Camp Nou y una arriesgada política de compras de futbolistas.

El partido presentó un cruce simbólico entre arqueros: Unai Simón, titular en la selección española, no estuvo acertado, y en el otro arco, aunque casi sin trabajo, se consolidó Joan García, que ante la prolongada ausencia de Marc-André ter Stegen (lesionado) se afianza en el conjunto blaugrana y así se perfila como una alternativa para la Roja. Su compatriota, rival hoy, Pau Cubarsí, figura emergente de la zaga, reveló el clima en el vestuario tras el duelo de arqueros: “Le preguntamos cómo estaba y nos dijo que estaba bien. Somos muy buenos amigos todos los españoles”. Apenas terminó el encuentro, se pudo ver el abrazo entre Joan García y Unai Simón.

Compacto de Barcelona 5 vs. Athletic Bilbao 0

Más allá de las turbulencias financieras, en lo futbolístico el presente de Barcelona es incuestionable. Acumula nueve victorias consecutivas, con un nivel colectivo ascendente y varias individualidades en alto rendimiento. Raphinha, en particular, atraviesa un momento estelar: el brasileño registra 9 goles y 4 asistencias en los 16 partidos que afrontó, más allá de haberse ausentado dos meses por una lesión. Su influencia en la semifinal fue decisiva en ambas mitades.

“Esto muestra que juegue quien juegue, siempre estamos preparados y damos nuestro nivel”, declaró postpartido Raphinha. En lo personal, el brasileño fue contundente: “Voy a intentar buscar una temporada perfecta o casi”. A pesar de su inactividad prolongada por lesión, su impacto ofensivo ha sido decisivo.

Barcelona aguarda por su adversario en la final que se jugará el domingo. Se tratará de Atlético de Madrid o Real Madrid, que tendrá lugar este jueves a las 16 de Argentina. A juzgar por lo exhibido en Yedá, el conjunto catalán será favorito, tras una ráfaga que quedará resonando en el desierto saudita.