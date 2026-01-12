Qué dice el comunicado con el que el Real Madrid echó a Xabi Alonso

La derrota contra Barcelona en la final de la Supercopa de España detonó la salida de Xabi Alonso del banco de Real Madrid. La dirigencia merengue interrumpió el contrato del técnico a solo seis meses de su inicio y utilizó sus canales institucionales para oficializar la ruptura.

El comunicado con el que el Real Madrid echó a Xabi Alonso

El club de la Casa Blanca publicó la resolución en sus redes sociales con un tono de gratitud institucional y respeto hacia la figura del entrenador saliente. El texto establece el consenso entre las partes para la finalización del vínculo: “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

El comunicado Oficial del Real Madrid

La publicación en la web oficial cierra con un reconocimiento explícito a la trayectoria del exmediocampista en la institución: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.” concluye el texto.

La trayectoria de Xabi Alonso

Xabi Alonso no llegó a completar su contrato en el Real Madrid PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

Alonso debutó el 18 de junio de 2025 ante Al Hilal por el Mundial de Clubes en Estados Unidos con un empate. Su gestión duró exactamente 232 días, cumpliendo de esta manera, apenas el 20% de su contrato firmado originalmente hasta el 30 de junio de 2028 por tres temporadas. El registro final indica 34 partidos dirigidos con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. La prensa española señala un clima interno adverso en el vestuario como un factor determinante para la decisión.

La crisis de resultados

El equipo mostró un rendimiento ideal hasta el choque contra Valencia el 1 de noviembre con 17 victorias en 20 presentaciones. Real Madrid lideraba la Liga con cinco puntos de ventaja y marchaba firme en Champions League, pero el escenario cambió de forma radical en los dos meses posteriores. El plantel pasó de ganar 13 de sus primeros 14 juegos a lograr solo siete triunfos en los últimos 14 compromisos.

La derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España sentenció la salida de Xabi Alonso Manu Fernandez - AP

La caída ante Liverpool inició la debacle. Siguieron derrotas frente a Vallecas, Elche, Girona, Celta y Manchester City, pero el nocaut ante Barcelona sentenció la historia. Florentino Pérez y la directiva vieron el riesgo de caer del Top-8 europeo y ejecutaron el despido. El equipo jugará este miércoles a las 17 ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey, luego recibirá a Levante por la jornada 20 de la Liga y enfrentará a Mónaco por la competencia continental el martes 20.

El perfil del sucesor designado

Según el comunicado oficial, Álvaro Arbeloa quedará al frente del Real Madrid

Álvaro Arbeloa asume el mando del primer equipo según las primeras informaciones oficiales. El técnico dirigía al Castilla desde junio de 2025 y trabaja en las inferiores del club desde 2020. Su historial incluye títulos con el Infantil A y el Cadete A. Arbeloa consiguió el triplete con el Juvenil A en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.