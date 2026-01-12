La directiva de Real Madrid finalizó el vínculo contractual con el director técnico Xabi Alonso este lunes después de la caída en la definición de la Supercopa de España. El club comunicó la decisión a través de sus canales oficiales tras el resultado negativo frente a Barcelona en territorio árabe. La desvinculación del entrenador sucede apenas siete meses después de su llegada al banquillo del estadio Santiago Bernabéu.

Por qué echaron a Xabi Alonso del Real Madrid

La derrota ante el conjunto catalán por tres a dos funcionó como el detonante de una crisis que los directivos buscaron frenar a tiempo. Los resultados negativos en las semanas previas y el desgaste en el vínculo con los referentes del plantel apresuraron la determinación de Florentino Pérez.

La etapa del técnico vasco en el banco del Santiago Bernabéu duró apenas 232 días

El equipo mostró una imagen muy distinta a la del inicio de la campaña. La cúpula de la institución observó un riesgo real de perder los objetivos principales del año. El paso del técnico vasco por el club duró apenas 232 días. Su estreno oficial ocurrió el 18 de junio de 2025 durante el Mundial de Clubes en un empate ante Al Hilal.

Alonso dirigió un total de 34 partidos y cumplió solo el 20% de su contrato original. El vínculo laboral entre las partes tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2028. La estadística final registró 24 victorias, cuatro empates y seis caídas. Estos números no parecían sentenciar un final abrupto. Los problemas internos en el vestuario precipitaron el desenlace.

El golazo de Vinicius para real Madrir en la Supercopa de España

El declive en los resultados y la interna del vestuario

La campaña de la escuadra blanca fue casi perfecta hasta el primero de noviembre pasado. En aquel momento, el equipo acumulaba 17 triunfos en 20 presentaciones. El grupo lideraba la Liga de España con cinco puntos de ventaja y mantenía un paso firme en la Champions League. La situación cambió de forma drástica en los últimos dos meses. El conjunto madrileño solo consiguió siete victorias en sus últimos 14 encuentros disputados.

Los medios de comunicación en España señalaron que el clima dentro del grupo de jugadores era negativo. Según informes de la agencia Reuters, el entrenador protagonizó enfrentamientos con futbolistas de peso como Federico Valverde y Vinicius Jr.

Real Madrid perdió tres a dos frente a Barcelona en la definición por el título en Arabia Altaf Qadri - AP

Estos roces debilitaron la autoridad del técnico frente a sus dirigidos. La caída ante Liverpool inició una secuencia de derrotas que incluyó tropiezos ante Vallecas, Elche, Girona, Celta y Manchester City. El golpe definitivo ocurrió con la pérdida del título ante el máximo rival.

La posición actual en la tabla de posiciones también generó alarma en las oficinas del club: el equipo ocupa el segundo lugar a cuatro unidades de la cima. Además, la clasificación en el certamen europeo corre peligro. La escuadra está al filo de abandonar los ocho mejores puestos de la fase de liga. La dirigencia consideró que el proyecto a largo plazo carecía de sustento ante la falta de respuestas futbolísticas.

gestos de Cholo Simeone para Vinicius en Real Madrid vs Atlético Madrid

El nuevo ciclo bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa

La institución blanca no permitió vacíos en el mando y designó a Álvaro Arbeloa como sucesor. El nuevo estratega trabajó en las categorías inferiores desde 2020 y ocupó el cargo de técnico en el Castilla desde junio de 2025.

Su trayectoria formativa incluyó títulos con el Infantil A, el Cadete A y el Juvenil A. Con este último equipo, el exfutbolista alcanzó un triplete histórico de trofeos en la temporada 2022-2023.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.